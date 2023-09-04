瑞幸「醬香茅台」熱銷 厚奶由價值1.3億元茅台酒製成

大陸酒業巨頭貴州茅台與連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡聯名打造「醬香拿鐵」在4日上市，並在大陸消費市場激起一陣「酒咖」炫風。值得注意的是，白酒風味的厚奶價值不菲，業者指出由酒廠押運來價值人民幣3,000萬元（約新台幣1.3億元）的茅台酒打造。

財聯社報導，短視頻平台抖音指出，瑞幸咖啡與貴州茅台聯名款咖啡3日22時在抖音生活服務平台首發直播4小時內交易破千萬。目前此款聯名咖啡在抖音生活服務平台上已經賣出超100萬杯。顯見銷售之火熱。

大陸貴州茅台酒昂貴，且貨源緊俏，但現在加在瑞幸咖啡裡，讓年輕人不用購買一整瓶酒就能淺嚐貴州茅台酒的滋味。因此產品推出引起許多年輕人嚐鮮，同時也成為4日最熱門的話題與關鍵字。

值得注意的是，白酒風味的厚奶引發消費者對原料商的關注。財聯社報導，白酒風味厚奶供應商寧夏塞尚乳業董事長閆建國表示，在厚奶生產過程中，茅台酒廠押運來價值人民幣3,000萬元（約新台幣1.3億元）的茅台，並派人盯著一瓶瓶加進原料中，又將瓶子運走。

綜合陸媒報導，「醬香拿鐵」零售價每杯人民幣38元（約新台幣161元），使用相關優惠券後到手價約每杯人民幣19元（約新台幣80元）。瑞幸官方表示，醬香拿鐵使用白酒風味厚奶，含53度貴州茅台酒，酒精度低於0.5%。並建議未成年人、孕婦、駕駛人員、酒精過敏者不要飲用。

不過，還是有大陸消費者急著詢問喝了醬香拿鐵能否開車上路。現代快報邀請南京交警做了測試，在飲用醬香拿鐵後對酒測儀吹氣結果顯示為「0」。但南京交警一大隊民警計悅表示，雖然吹氣測試結果顯示為0，但希望大家開車不要飲用含有酒精的飲料，包括含酒精的食品，避免造成不必要的誤會。

瀟湘晨報報導，有瑞幸咖啡門店早上7點開始營業後，訂單一直爆滿，「非常忙」。 有部分顧客在社交平台上獲取消息後紛紛嘗鮮，有顧客一口氣買了10杯，表示「喝了一口已經上臉了」。