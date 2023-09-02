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風雨明顯！蘇拉颱風於凌晨3時30分於珠海附近登陸廣東

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
蘇拉登陸後侵襲廣州，但逐漸遠離，廣州交警決解除轄內高速公路的交通管制。 截自廣州日報微博號視頻
蘇拉登陸後侵襲廣州，但逐漸遠離，廣州交警決解除轄內高速公路的交通管制。 截自廣州日報微博號視頻

據大陸廣東省氣象台通報，今年第9號颱風蘇拉於2日的凌晨3時30分以強颱風級在廣東珠海市金灣區沿海登陸，登陸時中心附近最大風力14級。 廣州日報清晨近5時報導，蘇拉登陸時中心附近最大風力14級（45米/秒），中心最低氣壓950百帕。預計，蘇拉將以15-20公里的時速沿著廣東省海岸線向西偏南方向移動，強度逐漸減弱。

報導說，受其影響，今天夜間至明天白天廣州仍有暴雨局部大暴雨，累計雨量50-80毫米，南部100-150毫米，請繼續做好相關防禦工作。

報導說，2日03時至04時， 廣州全市共有128個站點(26.4%)錄得6級以上陣風，7個站點(1.4%)錄得8~10級陣風，121個站點(24.9%)錄得6~ 8級陣風。南沙區龍穴街廣船國際龍門架氣象觀測站錄得全市最大陣風22.9米/秒(9級)。

當時報導稱，降雨方面，全市共有438個站點(90.3%)出現降雨，全市平均雨量2.9毫米，1個站點(0.2%)雨量在25~50毫米之間；目前增城、南沙已發布暴雨黃色預警。

到了上午8時，該報微博號報導，今晨5時蘇拉的中心位於距離廣州市區西南方向約160公里，預計將以每小時15-20公里的速度逐漸遠離廣州，強度逐漸減弱。廣州交警決定於9月2日8時起，解除對南沙、番禺區轄內高速公路的交通管制措施。

報導說，受蘇拉影響，昨夜廣州大風明顯，南沙、番禺、高地和橋樑出現8～11級陣風，中北部和低海拔地區普遍出現6～9級陣風。今天清晨，廣州的風力比夜間已經有所減弱，預計廣州大風將持續至今天下午。南沙、番禺陣風逐漸降至6～8級；中心六區及增城陣風降至5～7級，從化、花都陣風降至4～6級。

降雨方面，今天早晨至夜間廣州有暴雨局部大暴雨，主要影響區域為南沙、番禺、增城、中心六區。上述地區過程累積雨量為80～120毫米，局部超過200毫米；其他區域累積雨量60～100毫米。最大小時雨強：10～30毫米，局部40～60毫米。

預警方面，今天到明天將發布暴雨和雷雨大風黃色及以上級別預警信號，今天白天廣州各區將降級或解除颱風預警信號。

暴雨 雨量 廣東

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