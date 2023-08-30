四川金陽洪災「4死48失聯」　習近平：全面排查問題

本月21日凌晨，因短時間強降雨，四川涼山州金陽縣蘆稿鎮發生山洪，導致一建設工地受災，201人中149人脫險，4人遇難，48人失聯。據新華社30日報導，中共總書記習近平對此作出「重要指示」，表示要深刻汲取教訓、舉一反三，全面排查問題，壓實各方責任，加強安全監管，確保人民群眾生命財產安全。

據新華社，21日凌晨，四川涼山州金陽縣因強降雨突發山洪，造成沿江高速JN1標段項目部鋼筋加工場部分人員死亡、失聯。

報導稱，獲悉相關情況後，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平作出重要指示，要求全力搜尋失聯人員，妥善做好家屬安撫等善後工作；國務院要派出工作組，全面開展調查，依法嚴肅處理相關責任人；要深刻汲取教訓、舉一反三，全面排查問題，壓實各方責任，加強安全監管，確保人民群眾生命財產安全。

中共中央政治局常委、國務院總理李強也作出批示，要求抓緊核實情況，全力查找、搜救失聯人員，盡快查明原因，汲取教訓，並依法嚴肅追責。

為此，大陸應急管理部派出工作組到現場指導搜救工作，四川省、涼山州組織救援力量展開相關工作。新華社報導稱，目前，各項工作仍在緊張有序進行中。

今日上午，四川省政府也在涼山州金陽縣召開新聞發布會，通報「8·21」山洪災害的最新情況。通報指出，山洪造成蜀道集團承建的沿江高速JN一標段項目建設工地受災，災害發生時工地內有人員201人。目前，149人脫險，4人遇難，48人失聯。

四川省通報，經調查取證已發現，沿江高速公路JN一標段項目部及勞務公司劉某等5人涉嫌「不報、謊報安全事故罪」，大陸公安機關8月28日對劉某等5人依法採取刑事拘留措施。目前，公安機關正在全力展開案件偵辦。