河南南陽／鄧州胡辣湯 香辣綿口

胡辣湯是南陽鄧州特色美食，特色是麻辣鮮香，回味無窮。鄧州人問「喝湯了嗎？」意思即是「吃飯了嗎？」每天從喝胡辣湯開始，成為鄧州人生活習慣。

胡辣湯用羊骨高湯、鮮羊肉湯做底湯，加入鮮羊肉、黃芪、蔥、薑、胡椒粉、八角、花椒等三十多種中草藥，精心熬製數十個小時，佐以手工麵筋、黑木耳、黃花菜等，再滴上小磨香油，一碗熱騰騰的湯，可謂人間美味。

關於胡辣湯由來，相傳東漢醫聖張仲景的堂弟張生有胃病， 醫聖道：「早餐可食些健食湯， 或添點羊肉、黃芪、蔥、薑、胡椒粉，佐以香油， 久食可治也。」張生照此方法吃了三個月，果然不再胃痛。

赤壁之戰，曹操占領穰縣 (今鄧州市)，為節約糧食， 只許軍士一日兩餐。張祥在曹軍任炊事員，一晚士兵們飢腸轆轆找他討食，張祥急中生智，心想喝湯不算一餐吧，便燒了健食湯，湯中加的是士兵們獵到的野兔肉，沒有黃芪，改加芝麻葉。不久後，曹操聽聞士兵們喝湯後精神百倍，便來夜訪，一嘗後果然好喝，忍不住問是什麼湯？張祥說「胡拉湯」，指的是隨便燒的湯，沒浪費到軍糧。後傳為「胡辣湯」，廣受百姓喜愛。