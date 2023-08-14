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大陸網友黃山上拍到雲豹！ 專家的研判跌破眾人眼鏡

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大陸網友黃山上拍到雲豹！ 專家的研判跌破眾人眼鏡

聯合報／ 大陸中心／即時報導
日前也大陸網友在黃山拍到一隻「神秘動物」，不少人猜測可能是雲豹。（取自《大皖新聞》）
日前也大陸網友在黃山拍到一隻「神秘動物」，不少人猜測可能是雲豹。（取自《大皖新聞》）

有大陸網友近日分享在安徽黃山上拍到的「神秘動物」，不少網友看了影片後認為，這可能是的大陸國家一級保護動物雲豹，也有人認為可能是大山貓或猞猁。但專家給出的答案，卻跌破眾人眼鏡。

安徽廣播電視台旗下新媒體《大皖新聞》報導，這名網友拍下的影片顯示，一隻通體黃色的動物，在黃山的奇石、奇松之間跳躍行走。儘管數十公尺外就有不少遊客在圍觀、拍攝，但這隻動物似乎並不畏懼，遊客們則在紛紛討論這到底是什麼動物。

在這則影片的評論區中，有網友認為，這應該就是傳說中的黃山雲豹。有網友說，「我們黃山人小時候見得多了」。但也有網友質疑，近十幾年來，只有雲南、西藏才觀測到過野生雲豹。

報導稱，資料顯示，雲豹背部和體側有獨特的雲朵狀花斑，皮毛基色是均一的淺黃色到灰色，在中國分布於亞熱帶和熱帶林區，最北可達陜西秦嶺、河南洛陽及甘肅南部，西至西藏察隅等地，南止於海南，東至浙江。

雲豹體長約70-108公分，體重16-32公斤。根據大陸國家林業和草原局2021年2月5日公布的《國家重點保護野生動物名錄》顯示，雲豹是大陸國家一級保護動物。

黃山景區工作人員表示，黃山景區及周邊的確曾有雲豹生活，但並未聽說近期有遊客拍攝到雲豹。「景區人員較多，雲豹體型較小，一般不會出現在人流密集的地方。」

安徽大學動物專家虞磊告訴《大皖新聞》，他近幾年在黃山風景區開展地面監測時，多次在山頂看到過多隻橘貓，「因遊客投餵較多，這些橘貓的體型較大。」

虞磊說，根據他的經驗可以初步判斷，遊客拍到的不是什麼雲豹，「就是一隻大橘貓而已！」

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