考古人員疑徒手觸摸兵馬俑網民質疑「不專業破壞文物」館方回應

影片顯示，幾名工作人員在兵馬俑坑道內，其中一名穿著寫有「秦陵考古」的男性工作人員，沒帶手套直接觸摸兵馬俑。另一名工作人員過來後，其把手放下，隨後再次用手觸碰兵馬俑。

考古人員用手直接觸摸兵馬俑（影片截圖）

考古人員用手直接觸摸兵馬俑（影片截圖）

對此，兵馬俑博物院工作人員表示，絕對不允許直接用手摸，也要戴手套的，工作人員也不行。因為手上有汗漬，容易腐蝕兵馬俑，手一摸氧化會更快。

工作人員還稱，領導看到肯定會處理下，根本不允許這樣子。「上次一個遊客跳進去摸了一下前後十秒，都被拘留了，因為手上有汗漬會破壞兵馬俑。」

據羊城晚報此前報導，博物館特彆強調禁止遊客觸摸陶俑，理由是遊客手上的汗漬、有害物質、煙霧甚至是閃光燈等，都會對陶俑彩繪帶來某種侵蝕和損害。

影片曝光後，有人質疑作為考古人員，這樣的行為不專業，且可能會破壞兵馬俑，要求館方進行調查通報。

網友看法 ▼ 所以這位是什麼大人物呢？敢直接上手 秦始皇這出來管管 遊客不能摸，工作人員應該是可以摸，但不能在上班時間 上次有個外國人辦斷兵俑手指的怎麼處理了？ 那你們是如何處理工作人員的呢？ 決不允許，那是秦王嬴政的東西，搞的自己的一樣。

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文章授權轉載自《香港01》