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中國7月增491例猴痘較6月暴增4.6倍 疫情4大特點曝光

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
中國7月通報猴痘數量，較6月大增。圖為早前非洲中部國家剛果一名感染猴痘病毒的男童發病後症狀。路透
中國7月通報猴痘數量，較6月大增。圖為早前非洲中部國家剛果一名感染猴痘病毒的男童發病後症狀。路透

據中國疾控中心網站9日通報訊息，2023年7月1日至31日，大陸新增報告491例猴痘確診病例，來自23個省市區，均較上月呈爆發式增長，其中廣東報告115例、北京報告81例較多。官方通報稱，有96.3%病例明確為男男性行為人群。

中疾控通報，2023年7月1日至31日，全大陸（不含港澳）新增報告491例猴痘確診病例，來自23個省市區。相較6月通報的新增106例，7月案例數大增超過4.6倍，涉及省市區數，也從6個增加到23個。

7月通報案例中，廣東報告猴痘115例、北京報告81例、四川報告49例、浙江報告40例、湖南報告33例、江蘇報告31例、上海報告25例、安徽報告19例、天津報告17例、湖北報告17例、河南報告14例、遼寧報告12例、山東報告12例、吉林報告9例、雲南報告4例、陝西報告4例、福建報告2例、重慶報告2例、山西、內蒙古、廣西、貴州、青海各1例，無重症、死亡病例。

中疾控表示，根據流行病學調查分析，疫情呈現以下特點：1是病例均為男性，96.3%病例明確為男男性行為人群。2是其他接觸方式傳播風險低。除同性性接觸以外的密切接觸者均未發生感染。3是89.2%病例為主動就診發現，6.5%為密切接觸者追踪篩查發現，其他為主動報告和主動篩查等發現。4是絕大多數病例臨床表現典型，主要為發熱、皰疹、淋巴結腫大等症狀，無重症、死亡病例。

猴痘 北京

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