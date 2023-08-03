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「卡努」掀20公尺巨浪 浙江溫州46條水上航線全停航

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
浙江溫嶺3日受颱風「卡努」影響，在當地城南鎮東峰山文化禮堂附近海域掀起十多公尺高巨浪。（取自澎湃新聞）
浙江溫嶺3日受颱風「卡努」影響，在當地城南鎮東峰山文化禮堂附近海域掀起十多公尺高巨浪。（取自澎湃新聞）

受到今年第6號颱風「卡努」逼近且正值「天文大潮期」的影響，浙江溫嶺市石塘海域3日掀起巨浪，其高度最高達20多公尺，將近七層樓高。

澎湃新聞報導，3日16時，颱風「卡努」位於距離浙江省玉環市東偏南方向約325公里的海面上，其中心位置在北緯26.7度、東經124.1度，最大風力為14級每秒45公尺（約162公里/小時），中心氣壓為950百帕。七級風圈半徑東北方向360公里，十級風圈半徑東北方向180公里，十二級風圈半徑東北方向100公里。

此前，大陸中央氣象台預測，3日晚間至明晨，「卡努」的位置可能在溫州海域外側，離浙江沿岸最近，後續或將出現拐點，並向東北方向移動，朝日本以南海面前進，且強度逐漸減弱。而浙江省海域的風暴潮、海浪將會達到過程最大。

另，據第一財經消息指出，截至3日8時，溫州46條水上客渡運航線已全部停航，37個水工項目也全部停工。而在溫州轄區避風船舶（非漁船）共有430餘艘，主要集中在樂清灣、甌江等水域。

此外，消息還表示，溫州海事部門全面加強無動力船、施工船、長期錨泊船、客渡運船等重點船舶管控力度，透過VHF（甚高頻）、電話等形式逐船開展提醒點驗。消息稱，「自溫州海事局啟動防禦颱風『卡努』應急響應以來，已提醒點驗船舶逾3,600艘船隻，並發布安全提醒訊息約至少1萬條」。

目前，浙江省沿岸大部分海域已經出現大到巨浪。於前一晚（2日晚），浙江嘉興、舟山、寧波、台州、溫州等沿岸部分岸段早已出現超過「橙色警戒潮位」的高潮位。預計至4日午間，浙江多地將出現約60至130厘米左右的風暴增水。而寧波市風暴潮預警級別為橙色，嘉興、舟山、台州、溫州市的風暴潮預警級別則已拉響為紅色。

颱風「卡努」逼近浙江溫州，當地46條水上客渡運航線全部停航。（取自大陸中央氣象台）
颱風「卡努」逼近浙江溫州，當地46條水上客渡運航線全部停航。（取自大陸中央氣象台）

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