香港高才通門檻 擬對陸大學放寬

為吸引人才，香港政府去年底推出「高端人才通行證計劃」（高才通），今年前五月已批准4.9萬份申請，據港媒星島日報報導，負責該項目的香港勞工及福利局局長孫玉菡近日接受專訪時說，港府正研究進一步放寬申請門檻，包括未納入百強大學的中國大陸大學，以及國際上一些主力提供專門課程的院校。

孫玉菡表示，港府正研究進一步放寬高才通申請門檻，以兩大方向探討，包括因各種原因未納入百強大學的中國大陸大學，以及國際上一些主力提供專門課程的院校，務求將世界上最好的人才納入系統，以吸納更多人才來幫助香港發展。

對於目前透過高才通來港人士，主要以大陸人為主，孫玉菡指出，大陸人更了解香港，且高才通在大陸得到很好的宣傳，評價亦仍高，不單大陸大學畢業生來港，亦有大部分是在海外讀書的大陸人，再透過計劃來港，都是很優秀的人才，香港應該歡迎他們。

香港特首李家超4日上午出席行政會議前記者會時，也透露相關消息，他說，高才通申請人未必需要於全球百強大學畢業，他認為人才增加對香港競爭力而言，只會是「百利」，因此一定要爭取。