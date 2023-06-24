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「暴力梅」再發威！ 上海迎入梅以來最強降雨

聯合報／ 特派記者林宸誼／上海即時報導
「暴力梅」再發威！上海城區部分路段出現積水。記者林宸誼／攝影
「暴力梅」再發威！上海城區部分路段出現積水。記者林宸誼／攝影

大陸端午假期的最後一天，多地出現返程高峰，與此同時，「暴力梅」再次來襲上海。23日夜間起受梅雨帶北抬影響，上海再次開啟今年入梅以來最強降雨過程。上海氣象部門發布暴雨、大風預警，而23日夜間持續降雨，已造成市內部分路段出現積水。

「我現在像是在開遊艇一樣。」拍影片自我調侃，台商曾先生23日晚間遇上非過不可的道路，只得踩著油門不放，防止排氣管進水，還得隨時注意水位是否超過半個輪胎，一路上提心吊膽。

解放日報報導，受降雨帶影響，統計24日上午8時至下午2時降雨量，崇明豎新鎮52.3毫米為最大，1小時雨量最大出現在浦東合慶鎮26.5毫米。

24日上午8時，上海有兩區甚至登上了全大陸24小時降水排行榜的前十名。其中，奉賢以24小時168毫米累積雨量登上全大陸第三名，浦東新區以110毫米累積雨量成為全大陸第十名。第一名為廣東東莞，降水量達到207毫米。

預計從25日開始，由於梅雨帶不穩定，會出現南北擺動。上海將以多雲或陰天為主，多陣雨或雷雨天氣襲擾。氣溫總體處於回升通道，下周中最高氣溫接近35度高溫線，在34度附近，最低氣溫也會來到27到28度，體感又會顯得悶熱。

上海市交警部門針對全市603處隧道易積水點展開監測，並會同清障、養護、水務部門增加抽水排澇設施。目前上海全市僅浦東新區S20潔雅路隧道、浦東新區G1503外圈聞居進口、嘉定區G2吳朝人行道隧道、松江區滬杭鐵路聯陽路隧道出現道路積水，已全部封閉，相關水務部門已到場處置。

新民晚報報導，虹橋火車站24日抵滬旅客將達34萬人次，針對可能出現的「大客流」「大人流」，閔行交警和新虹派出所與多部門協同，在虹橋樞紐地區設置了22個固定崗位，5個機動崗位，全力應對交通壓力。

交警部門預估，端午返程高峰在24日下午2時開始，全市公安交警全員上崗，強化入市境高速道口和高架道路排堵，同時增設兩輪巡邏警力，對事故、降水等原因造成的拋錨車輛，與交通委、水務局三方聯動，加派牽引車、臨時移動水泵，儘快疏通堵點。

上海 雨量 梅雨

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