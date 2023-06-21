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陸校園食堂又出事！河南高校「食堂烤魚」驚見白蛆

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
網傳影片顯示，魚眼附近的位置全是蛆蟲。（微博）
網傳影片顯示，魚眼附近的位置全是蛆蟲。（微博）

繼大陸江西高校食堂驚見「鼠頭」風波後，河南省焦作師範高等專科學校19日又出現「食堂烤魚蛆蟲」事件，當地官方已通報證實，並立案查處。

據據澎湃新聞報導，有網友19日在社群平台發佈影片稱，河南焦作師範高等專科學校（新校區）食堂的烤魚裡有很多蛆蟲正在蠕動，引發大陸全網關注。

河南焦作市山陽區市監局21日發表聲明指出，經查，網傳「焦作師專食堂烤魚現蛆蟲」情況屬實。而涉事餐廳證實為焦作師範高等專科學校師苑餐廳6號檔口「青春食代」。該單位調查組在對現場封存的部分食材檢查中，發現有白色小蟲。目前，已責令「青春食代」停業整改，並立案查處。該市市監局稱，「下一步將在全區開展食品安全專項整治，保障人民群眾食品安全。」

據大陸網傅影片顯示，不銹鋼碟子裡裝著一條煮好的魚和蔬菜，且魚上面撒了不少白色芝麻，然而仔细一看，魚眼睛周邊有多條蛆蟲在蠕動。該影片於19日流傳網路，引發各界關注。而隔日（20日），該校後勤部相關負責人稱，「學校已建立應急處置預案，學生已前往醫院檢查，正追查貨源訊息。」

隨後河南省焦作市山陽區市場監督管理局則發布情況通報稱，該局已立即成立調查組入駐焦作師範專科學校開展調查，調查結果將於之後即時公布。不少網友對此事留言，「我的天，看不到還能吃，看到了只想吐」。還有網友認為，「必須嚴肅處理」。

事實上稍早之前，大陸江西工業職業技術學院才發生類似事件。一名學生1日在校內食堂用餐，吃到疑似為「老鼠頭部」的異物，立刻向食堂人員反映，但食堂人員僅稱異物是「鴨脖」並將之丟棄。

事發後，相關照片在網路上瘋傳，引發大批網友質疑，事件越演越烈驚動官方，江西省教育廳等部門於是組成聯合調查組，介入調查。17日調查結果出爐，經由專家判定，異物確定不是鴨脖，而為老鼠類囓齒動物的頭部。

大陸焦作市山陽區市場監督管理局證實，河南焦作師專食堂烤魚出現蛆蟲，已立案查處。（微博）
大陸焦作市山陽區市場監督管理局證實，河南焦作師專食堂烤魚出現蛆蟲，已立案查處。（微博）

異物 餐廳

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