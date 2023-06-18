香港麥當勞驚傳砍人案…員工哭叫救命 經理血流滿面問：幹嘛讓他走了

西環皇后大道西麥當勞斬人案，29歲男職員斬傷38歲男經理後逃去，其後落網。網上流傳案發後的片段，可見遇襲男經理頭頸重創，滿身鮮血，用手掩着後頸。在旁其他員工及食客則嚇至大叫救命，甚至受驚落淚，經理一度問﹕「做咩畀佢（疑兇）走咗呀？（幹嘛讓他走了）」

從網上片段可見，遇襲男經理血流披面，上半身制服幾乎全被「染紅」，一名身形健碩的背心男疑為控制場面，一度從後緊抱該名男經理及叫人「幫手」，經理則稱：「靚仔，你放手先啦！（帥哥，你先放手吧！）」在場其他員工及食客見狀，慌忙着受傷經理坐下，並上前查問「做咩事呀，做咩打交呀？（做什麼事啊，幹嘛打架啊）」

有員工查看後發現經理血流如注，手掩後頸，驚覺傷勢嚴重，立即遞上紙巾，慌稱：「哎呀救人呀，救命呀，警車嚟未呀救命呀！（警車來沒有啊救命啊）」另一名身穿黑色制服的女員工協助處理經理的後頸傷口時，更疑受驚跺腳驚呼：「嗚‥‥‥個頭呀，個頭呀！」受傷經理一度問：「做咩畀佢（疑兇）走咗呀？」他其後趴在餐桌上及打電話，員工則專注其傷勢指，「走咗唔緊要呀！（走了沒關係啊）」

西環皇后大道西麥當勞斬人案，29歲男職員斬傷38歲男經理後逃去，其後落網。一名身形健碩的背心男從後緊抱受傷男經理。（網上影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》