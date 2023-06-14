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去年才結婚得子...《中國好聲音》亞軍患黑色素瘤 終年36歲

香港01／ 撰文：朱加樟
張恆遠參加《中國好聲音第二季》，在盲選階段即以一首指南針樂隊的《無法逃脫》贏得四位導師青睞。（示意圖／Ingimage）
張恆遠參加《中國好聲音第二季》，在盲選階段即以一首指南針樂隊的《無法逃脫》贏得四位導師青睞。（示意圖／Ingimage）

大陸歌手張恒遠因為罹患黑色素瘤去世，年僅36歲。張恆遠在《中國好聲音第二季》上，憑一首《無法逃脫》在盲選階段就技驚四座，並最終拿下全國亞軍。

綜合陸媒報導，張恆遠出生於貴州省黔東南州，父親是數學老師，母親在家務農。2007年，張恒遠為了音樂夢想孤身一人到深圳闖蕩，曾在酒吧打過工，在琴行做過銷售，也教過吉他。

在2013年，張恆遠參加《中國好聲音第二季》，在盲選階段即以一首指南針樂隊的《無法逃脫》贏得四位導師（那英、張惠妹、庾澄慶、汪峰）的一起轉身。他最終加入了汪峰戰隊，後來又以一曲《青春》贏得汪峰組冠軍，晉級總決賽，並最終贏得亞軍。

在同年，張恆遠還獲得了第11屆華鼎華語最佳新人歌手獎。次年1月發行個人首支單曲《卑微的榮耀》，2014年9月，發布首張個人輕搖滾ep《繼承者》。2016年12月，張恆遠發佈專輯《黑色翅膀》。

去年結婚得子

因為參加《中國好聲音》，張恆遠也結識了同為汪峰戰隊的畢夏，相識相戀九年，去年結婚。在去年八月，畢夏還誕下一子。

有微博網友透露，張恆遠是因為罹患黑色素瘤去世，這是一種高度惡性的腫瘤。陸媒新浪娛樂確認該消息屬實。

黑色素瘤是一種從黑色素細胞發展而來的皮膚癌。（示意圖／Ingimage）
黑色素瘤是一種從黑色素細胞發展而來的皮膚癌。（示意圖／Ingimage）

大陸黑色素瘤發病率快速增長

根據資料，黑色素瘤是一種從黑色素細胞發展而來的皮膚癌，可發生於皮膚、黏膜、眼睛葡萄膜及軟腦膜等不同的部位或組織。

黑色素瘤是臨床上較為常見的腫瘤之一，也是發病率增長最快的腫瘤之一，年增長率為3%至5%。大陸黑色素瘤的發病率較低，但是在近年來呈現快速增長的趨勢，每年新增長的患者數量約2萬人。

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文章授權轉載自《香港01》

結婚 腫瘤 中國好聲音 張恆遠

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