世界無人機大會 3000多架深圳亮相

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
2023第七屆世界無人機大會暨第八屆深圳國際無人機展覽會在廣東深圳會展中心舉行。圖為外商關注參展商廣州華科爾QL2000油電混合無人機。 （中新社）
2023第七屆世界無人機大會暨第八屆深圳國際無人機展覽會在廣東深圳會展中心舉行。圖為外商關注參展商廣州華科爾QL2000油電混合無人機。 （中新社）

「2023第七屆世界無人機大會暨第八屆深圳國際無人機展覽會」昨天（5日）在深圳會展中心閉幕。本屆共有海內外300多家企業攜帶3000多架（台）無人機系統裝備新產品展示。

中新網報導，本次大會展覽面積達2.5萬平方米，大會連續三天通過「主題大會、產品展示、競速比賽」等活動，全方位、多維度地展示中國無人機產業發展成果。

大會秘書長楊鵬表示，本屆大會有100多個國家和地區的萬名行業專家、學者、企業家參會參展，各國專家圍繞無人機前沿技術、城市空中交通、物流應急、安全管理、教育培訓、人工智慧機器人、載人無人駕駛航空器、低空飛行汽車、低速無人車、水域無人系統等主題，設置了36場專題論壇。

還有30多位中外院士、400多位學者及無人系統知名專家、企業家，通過主題報告、主旨演講或圓桌會議分享等形式，共同探討無人系統的智慧化應用、產業落地和低空經濟發展趨勢。

隨著物聯網技術的快速發展，無人系統產品已為海陸空全空間一體化的產業鏈提供服務。無人機、無人車、無人船、機器人等密切協作，發揮各自優勢，達到取長補短的作用，形成了以無人機、無人車為代表的新型供應鏈體系。

如今，無人系統無處不在：物流無人機快速配送包裹、無人機機巢自動電力巡檢、地面無人車直接配送貨物上門、防疫機器人自動消毒防疫、無人船水上搜救等。

美團副總裁兼無人機事業部負責人毛一年在會中表示，隨著無人機技術和物流網路的發展，規模化將極大地降低成本，到2040年無人機配送可能會占到當日包裹遞送量的30％。

截至2022年底，大陸全國無人機運營企業1.5萬家，年產值達到1170億元人民幣，註冊無人機95萬架，無人機即時飛行約3.86億架次，飛行時長約1668.9萬小時。

其中，深圳已成為全球名副其實的無人機製造業高地，具有完整無人機產業鏈。深圳市無人機企業1300多家，產值750億元。根據深圳市無人機行業協會預計，到2024年，無人機在大陸國內的市場規模將達1600億元，其中快遞物流方面的無人機市場規模約300億元。

深圳 院士

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