世界無人機大會 3000多架深圳亮相

「2023第七屆世界無人機大會暨第八屆深圳國際無人機展覽會」昨天（5日）在深圳會展中心閉幕。本屆共有海內外300多家企業攜帶3000多架（台）無人機系統裝備新產品展示。

中新網報導，本次大會展覽面積達2.5萬平方米，大會連續三天通過「主題大會、產品展示、競速比賽」等活動，全方位、多維度地展示中國無人機產業發展成果。

大會秘書長楊鵬表示，本屆大會有100多個國家和地區的萬名行業專家、學者、企業家參會參展，各國專家圍繞無人機前沿技術、城市空中交通、物流應急、安全管理、教育培訓、人工智慧機器人、載人無人駕駛航空器、低空飛行汽車、低速無人車、水域無人系統等主題，設置了36場專題論壇。

還有30多位中外院士、400多位學者及無人系統知名專家、企業家，通過主題報告、主旨演講或圓桌會議分享等形式，共同探討無人系統的智慧化應用、產業落地和低空經濟發展趨勢。

隨著物聯網技術的快速發展，無人系統產品已為海陸空全空間一體化的產業鏈提供服務。無人機、無人車、無人船、機器人等密切協作，發揮各自優勢，達到取長補短的作用，形成了以無人機、無人車為代表的新型供應鏈體系。

如今，無人系統無處不在：物流無人機快速配送包裹、無人機機巢自動電力巡檢、地面無人車直接配送貨物上門、防疫機器人自動消毒防疫、無人船水上搜救等。

美團副總裁兼無人機事業部負責人毛一年在會中表示，隨著無人機技術和物流網路的發展，規模化將極大地降低成本，到2040年無人機配送可能會占到當日包裹遞送量的30％。

截至2022年底，大陸全國無人機運營企業1.5萬家，年產值達到1170億元人民幣，註冊無人機95萬架，無人機即時飛行約3.86億架次，飛行時長約1668.9萬小時。

其中，深圳已成為全球名副其實的無人機製造業高地，具有完整無人機產業鏈。深圳市無人機企業1300多家，產值750億元。根據深圳市無人機行業協會預計，到2024年，無人機在大陸國內的市場規模將達1600億元，其中快遞物流方面的無人機市場規模約300億元。