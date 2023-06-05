中國美術館60歲 大師作品助陣

作為中國大陸唯一的國家造型藝術博物館，中國美術館近日迎來建館60周年。「美在新時代－中國美術館建館60周年系列展覽」同時開幕，近600件作品集中展現了該館收藏的經典美術佳作。

走進一層序廳，兩側名家大師作品目不暇接：左邊有南宋陳容「雲龍圖」、明代沈周「溪山雨霽」及吳昌碩「壽桃圖」；右邊是常玉「馬」、靳尚誼「塔吉克新娘」、劉海粟「黃山雲海」等，「致敬經典－中國美術館藏美術精品展」遴選出百餘件精品，許多作品家喻戶曉，堪稱「全明星陣容」。

圓廳中央的展櫃中，是鎮館之寶「瀟湘竹石圖卷」。這幅圖卷落款為「蘇軾」，距今已有900多年歷史。蘇軾傳世繪畫作品僅有兩三件，「瀟湘竹石圖卷」正是其一。近30位鑒藏家的題跋，記錄了它的傳承過程。

三層、五層全部展廳與六層藏寶閣，呈現的是「墨韻文脈－八大山人、石濤與20世紀以來中國寫意藝術展」，展現了中國傳統寫意藝術的巔峰和中國藝術家對傳統進行的創造性轉化和創新性發展。

時至今日，中國美術館已擁有近4000件來自五大洲百餘國家和地區的藝術珍品。畢卡索、珂勒惠支、安塞爾·亞當斯等外國大師名作齊聚展廳，見證中國美術與國際美術交流的豐碩成果。

「美美與共－中國美術館藏國際藝術作品展（第二期）」中，70餘件（套）國際藝術藏品包含多件以往較少展出的作品，涵蓋油畫、版畫、雕塑、攝影等門類，聚焦「現代之路」和「意蘊絲路」主題，從兩個維度呈現中國美術館國際美術作品收藏的概貌。

迄今為止，中國美術館已舉辦5500餘場各類美術展覽，反映了大陸美術發展的多元態勢。