新一波降雨將至 河南全省動員「雨口奪糧」搶收小麥

收割機在麥田裡來回穿梭，收割下來的小麥則被運往晾曬烘乾。河南小麥占大陸年產量四分之一，不料近期遭逢連日陰雨、暴雨，使正值收割季的小麥面臨搶收危機。部分小麥來不及收割在田裡泡水發芽，已收割的小麥則出現發霉情況。好不容易近2日雨勢稍緩，但3日起將再迎來新一輪降雨，據新華社報導，河南全省正全力以赴從「雨口奪糧」。

報導指，本次降雨將從3日下午起至4日白天，部分地區雨量上看50至80毫米，天氣到5日才放晴，如今小麥搶收進度迫在眉睫，如河南省南陽市、駐馬店市便推出多項措施，動員人力、物力，抓緊天晴加速採收。

南陽市農業農村局局長周清玉指出，南陽全市共出動4,105台履帶式收割機、445台烘乾機、64個應急作業服務隊參與搶收和烘乾，同時準備4,700多處可用於糧食除濕、晾曬的曬場，組織1,438個志願服務隊深入搶收一線，主動幫助外出戶、老弱病殘戶搶收。

或像是上蔡縣已進入大面積收割階段，當地政府連夜組織調度轉場農機，確保2天內小麥收割大頭落地。又或者，周口市扶溝縣的農業機械技術中心「三夏」跨區作業服務站，工作人員透過24小時輪值班，向農機手說明農機維修網點和加油站等服務信息，並贈予農機技術手冊和農機作業服務圖，期望能保障農業機械使用無虞。

此外，中國儲糧公司也推出一些措施，期望減少農民損失。如提供烘乾設備、晾曬場地，包含準備1,000台輸送機、1,700颱風機、400台清理篩等裝備，或提供篷布、塑料布等工具，以及24小時開放晾曬場地等等。

據河南省農業農村廳截至1日下午統計，河南省已收穫小麥1955.6萬畝，約占全省種植面積的22.9%。而7日以後，河南將轉入晴熱天氣，報導指，對夏收夏種總體有利。