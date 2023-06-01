快訊

非台大！泰晤士2023年世界大學影響力排名「這校」奪第24名台灣最佳

河南半夜出動大規模無人機照明 搶收小麥防「爛場雨」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
河南近日積極動員搶收小麥，無人機半夜在麥田協助照明收割機作業。（圖／取自「國家電網」微信公眾號）
河南近日積極動員搶收小麥，無人機半夜在麥田協助照明收割機作業。（圖／取自「國家電網」微信公眾號）

近期是大陸小麥成熟期，但大陸河南、陝西、山東等地受到「爛場雨」天氣影響，必須積極搶收小麥，而河南一處地方還出動了上百架無人機，協助在夜晚照明麥田以便收割。

據大陸國家電網微信公眾號消息，河南駐馬店供電公司5月底在深夜小麥收割工作中，引入無人機懸掛燈具，作為空中照明。畫面中，照明燈由無人機牽引，保持在一定高度，確保能照亮足夠大的範圍，地面則有一台放在電力搶修車上的發電機為照明燈提供電力，此外收割機則在旁進行收割。

消息指出，駐馬店供電公司已成立20餘支「『三夏』（夏種、夏收和夏管）搶收無人機夜間照明小分隊」，200名無人機操作手攜帶100架無人機隨時待命。

河南是產麥大省，全省種植8,500萬畝小麥，占全大陸四分之一，同時也是育種大省，小麥制種面積430萬畝，占全大陸38%以上。據大河報消息，目前河南遇到了十年最大的「爛場雨」，也就是小麥成熟期遇雨，導致一些地方麥田積水、小麥發黴、籽粒萌動和穗發芽現象，目前該省全省都在緊急搶收小麥。

另據農民日報消息，河南全省目前緊急調動現有4,460台烘乾設備，晝夜不停作業，河南各地還提出要充分利用文化廣場、學校操場、空置廠房、各類場所的房前屋後、平整房頂等開展晾曬，指導農民在田間地頭鋪設防水布進行晾曬，盡可能挖掘晾曬空間，防止直接堆積造成發熱黴變。

而河南省長王凱近日先後到鄭州航空港區、新鄉市平原示範區、周口市西華縣等地調研指導麥收工作，強調當前正值麥收的關鍵時期，「麥收工作是全省當前頭等大事，各級領導幹部要下沉一線、靠前指揮」。

近日大陸農業農村部已經印發緊急通知，要求相關省份科學應對「爛場雨」天氣，搶時抓好小麥搶收和烘乾晾曬。除河南省外，近期陝西省、山東省也都有多第發出緊急通知要求「全力搶收小麥」。

小麥

延伸閱讀

兩天快閃大陸！傳馬斯克還見到大陸副總理丁薛祥

近十年最嚴重！河南連日雨傷小麥 發霉發芽影響價格

收割機被交警刁難？ 河南小麥來不及割泡水

河南小麥採收 收割機被交警刁難滯留高速公路

相關新聞

香港清晨雲對地閃電逾萬次 有閃電劈入高層住戶

香港天氣惡劣，清晨豪雨，雷鳴電閃。香港天文台錄得逾萬次雲對地閃電，新界屯門區更有閃電數度劈入一個高層住戶單位，幸無人員傷...

橡皮鴨訪港10周年 首次攜伴重遊維港6月10日啟航

「香港，我們回來了！」巨型橡皮鴨今次重臨更帶多了一位同伴，再次與大家相聚於維多利亞港。

愛馬仕7萬元針織衫「質量不合格」 遭北京罰132萬

知名法國奢侈品牌愛馬仕近日傳出，其男式針織衫因「質量問題」，被北京市朝陽區市場監督管理局施以行政處罰，罰款金額約為新台幣...

搶肯德基、麥當勞玩具 「代吃」服務又來了

「好想要肯德基的三麗鷗玩具」、「哪裡還有麥當勞的遊戲機」，不少網友近日在社交平台上抱怨買不到肯德基、麥當勞的六一兒童節玩...

閃電打雷︱屯門和田村單位遭雷劈中 網友：會轉彎這麼恐怖

受強烈熱帶風暴「瑪娃」影響，香港今早有連場大雨，黃色暴雨警告信號及雷暴警告夾擊下，今天（1日）早上7時許，有網友拍到屯門和田村和喜樓一個高層樓層疑遭雷劈中，期間更出現火光。影片可見有一道閃電劃破長空，疑撃中樓層，相隔半秒後傳來巨大雷響，拍片者及附近人士莫不失聲驚叫。

魔改經典？「西遊ABC」爆差評 有人讚：真實刻畫ABC

Disney+新劇「西遊ABC」 日前上線，這部以中國名著「西遊記」改編的故事搭配楊紫瓊、關繼威、吳彥祖等高知名度演員，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦