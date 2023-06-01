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海歸學歷不管用 中國青年面失業潮

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

【台灣醒報記者簡嘉佑綜合報導】海歸高材生只能在超市打零工？中國青年失業率持續飆升，今年六月將有1160萬名學生畢業，恐面臨「畢業即失業」的狀況。專家指出，中國教育競爭相當激烈，許多學生都有海外留學的經驗，也提高他們對工作待遇的期望，但卻沒有足夠的高薪工作提供給他們。

海歸不再是就業保證

衛報》報導，中國4月青年失業率創下歷史新高，16至24歲的求職者中，有20.4%都找不到工作，隨著畢業季接近，將有1160萬名畢業生進入就業市場，恐怕都會面對「畢業即失業」的狀況。

中國就業市場目前最大的問題是，工作崗位的待遇不符合青年的期待，尤其許多中國青年都曾在海外留學回國，更不願屈就於低薪的工作。曾深入研究中國千禧世代的作者費許表示，國際學位的價值在中國就業市場逐漸減少，市場上也沒有那麼多的高薪工作。

青年要學會吃苦

紐約時報》報導，面對青年失業率攀升的狀況，中國領導人習近平向中國青年呼籲，不要再認為自己不適合從事勞力活或到鄉村工作，「更應該要學會吃苦」。但中國年輕人並不買帳，他們努力學習取得學位，可不是為了獲得薪資待遇降低與工時延長的結果。

然而，中國政府進一步透過媒體宣傳，描述一些年輕人靠著送餐、回收垃圾或從事農漁業，而大富大貴的故事。《紐約時報》認為，此舉其實為「煤氣燈效應」的展現（Gaslighting），試圖轉移政府經濟政策失效的責任，如打擊私營企業、過度嚴格的防疫政策等。

逃離中國成出路

一位畢業於英國頂級大學取得「互動設計」碩士學位的中國民眾，他至今仍未找到工作，但他無奈的說，難道習近平口中常提到的「偉大復興」就是叫青少年去從事體力活，找那些未來就要被機器人與AI取代的工作嗎？

他歷經了數個月求職無果後，與許多失業青年一樣看不到自己在中國的未來，他沮喪的表示，「我最好的出路就是，說服我父母讓我出國工作」。

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青年 失業

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