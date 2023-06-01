陸林草局：續推森林碳匯提升行動

大陸國家林業和草原局副局長唐芳林5月30日表示，大陸將深入推進國土綠化和森林保護，持續推進森林碳匯提升行動。

中新社報導，當天，由大陸國家林業和草原局、國際竹藤組織和亞太森林組織共同主辦的2023林草碳匯創新國際論壇在北京舉辦。

唐芳林在論壇上表示，氣候變化是全人類面臨的共同挑戰。林草具有減緩和適應氣候變化的雙重功能，具有不可替代的特殊作用。持續增加林草碳匯已成世界各國應對氣候變化的重要行動。

唐芳林說，大陸高度重視應對氣候變化工作，大陸國家林草局充分發揮林草碳匯在實現碳中和工作中壓艙石作用，以鞏固提升林草碳匯能力為主線，通過完善頂層設計、開展重大問題研究、夯實測算方法、啟動碳匯試點、推動交流合作、參與全球氣候治理等舉措，扎實推進林草應對氣候變化工作。

《巴黎協定》將加強發展中國家森林保護、可持續經營和增加森林碳儲量列為應對氣候變化的重大行動。林草碳匯也被大陸官方視為綠色發展和實現雙碳目標的重要內容。據測算，2021年大陸林草年碳匯量超過12億噸，居世界首位。

唐芳林表示，多年來，大陸持續推動大規模國土綠化和森林質量提升行動，森林碳匯量也不斷增加。為進一步挖掘森林固碳潛力，充分發揮森林碳庫作用，林草部門將持續推進森林碳匯提升行動，深入推進國土綠化和森林保護，同時探索以增加碳匯為主要目標的綠化行動，發揮森林作為最大陸地生態系統碳庫儲碳固碳功能。