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父手機全是求職訊息 全被已讀不回女兒看哭：好心疼 後續暖心！

香港01／ 撰文：李納德
女大生在社交平台上傳圖片，拍到父親的手機全是求職訊息。（微博影片截圖）
女大生在社交平台上傳圖片，拍到父親的手機全是求職訊息。（微博影片截圖）

看到爸爸的手機瞬間哭了！有女大學生趁假期回鄉，其間剛巧見到父親的手機，居然整個螢幕都是求職訊息，而且均被已讀不回，心疼得馬上落淚。貼文引起關注，令不少人感心酸，女生受訪稱，爸爸媽媽是農民工，曾在假期跟他們到工地，知道工作有多艱辛，已主動提出再減生活費。

幸好事件有暖心後續，貼文瘋傳後的第4天，女生父母已順利找到工作，其父受訪時字裏行間都滲透對子女的愛，稱會工作到沒人要為止，才回農村養老。

大陸媒體報導，女生王而西在四川自貢的職業學校讀大學一年級，是護理學系學生，她日前趁五一假期回家，陪侄兒玩時，意外發現54歲的農民工爸爸手機內，全個畫面都是求職信息，「沈老闆現在要工人嗎」、「孟老闆現在要工人嗎」、「劉老闆現在要工人嗎」等等。

王女將截圖上傳到社交平台，寫道「偶然看到爸爸的手機，好心疼」，訊息看得她瞬間感到辛酸哭了起來，因為很多都得不到回應。她透露，父親在她幾歲時已出外打工，只有過年才回家。父親為人個性開朗，絕少提起工作的事。

去年寒假，她到父母工地打工，發現早上起來寒風吹過來，臉冷到似被刀刮，他們白天要工作10小時，累到腰酸背痛。晚上時要20、30個工人睡在工棚內，賺了數千元，但完全體會到父母的艱辛，她後來主動降低自己生活費。

貼文引來關注，網友看到淚崩，「父母辛勞一輩子，只為了孩子能輕鬆點」、「想哭，不容易」、「很心酸，淚目」，更有熱心網友希望為她的父母介紹工作。而事件也迎來暖心後續。

發文後的第4天，王女收到好消息，父母通過親戚介紹找到新工，將前往江蘇宜興工地打工。從她上傳的對話截圖所見，父親已經前往工作地點，說下午就會上班，還拍了工作場地照給她。現時她每2、3天和父母聯絡，提醒他們注意安全，現在希望盡快畢業幫補家計。

父親老王日前也接受訪問，他們一家住在四川涼山小山村，老王是第一代農民工，隨國內多地建築業發布「清退令」，禁止60歲以上男性及50歲以上女性在建設工地作業，老王54歲要找到工作已愈來愈難，許多工地男工過55歲就沒人要。

老王指，小時候家庭環境不好，兄弟姊妹多，10多歲時父親就病死，母親獨自養大他們，因為無讀書只能做粗活，他20、30歲就開始出外打工，已去過多個省市。他形容建築工無論白天黑夜都要隨時準備開工，很多高齡農民工也面對無工開問題，他和妻子一共育有5個孩子，有2個已成家立室，「小兒子才初一，小女兒還在上大學，正是用錢的時候。二兒子還沒有成家，娶媳婦又要花一大筆錢」，直至全部都成家立室，才真的是完成任務。

就算孩子有了家庭，老王夫婦也不想成為負擔，不到迫不得已不會麻煩子女。現在只有走一步看一步，會堅持到幹不動為止，「如果哪天沒人要了，就回農村養老」。

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文章授權轉載自《香港01》

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