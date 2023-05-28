快訊

小學舉辦10至12天海外暑假旅遊 家長愣「團費8萬1」給去嗎？

獨／美國台積村又遭闖入 工程師車窗慘遭砸碎7人受害

大陸發現亞洲最高樹—102.3公尺的西藏柏木

聯合報／ 大陸中心／即時報導
北京大學遙感所教授郭慶華郭背著雷射雷達對這棵西藏柏木進行數據採集。（取自《新京報》）
北京大學遙感所教授郭慶華郭背著雷射雷達對這棵西藏柏木進行數據採集。（取自《新京報》）

據北京《新京報》報導，由北京大學領銜的聯合調查隊，日前在位於雅魯藏布國家級自然保護區的林芝市波密縣通麥鎮境內，發現了一棵高達102.3公尺的西藏柏木，其高度刷新了亞洲紀錄，成為目前已知的亞洲第一高樹。

台灣農委會林業試驗所和成功大學去年中在大安溪上游，發現一棵可能超過80公尺的巨木。今年1月，研究團隊團隊確定這株台灣杉高達84.1公尺，為台灣目前已知最高樹，也是東亞第一高樹，推估樹齡約700至800年。

大陸這次發現的這棵西藏柏木比台灣最高樹還高了近20公尺。

《新京報》表示，調查隊成員、北京大學遙感所教授郭慶華表示，此前研究團隊製作過一張大陸全國森林高度分布圖，圖中顯示藏東南的樹木非常高，因此調查隊對林芝市多個縣非常關注。

郭慶華說，這棵西藏柏木是今年5月發現的，樹木巨大，其根部並非完全埋在土裡，很大一部分支撐根露在地面上，來穩固這個龐然大物，非常讓人震撼。

研究人員利用無人機與背包雷射雷達相結合的方式，對西藏柏木巨樹聚生區域進行精準測量，得到了巨樹群的精準三D雲模型。比起爬樹測高，這種測量方式更加安全，且不會對巨樹造成破壞。

此前，亞洲最高樹是發現於馬來西亞被命名為「Menara」（(馬來語中『塔』的意思)，的一棵黃娑羅雙，高100.8公尺。大陸這次發現的這棵西藏柏木，也成為僅次於美國海岸紅杉的世界第二高樹種。

西藏柏木主要分布在藏東南區域，僅在雅魯藏布大峽谷國家級自然保護區局部有少量分布，分布區域很狹窄，種群數量稀少，被大陸列為國家一級重點保護植物。

郭慶華表示，除這棵亞洲最高樹之外，這次調查還發現了50多棵85公尺以上的樹木，其中包含25棵90公尺以上高樹，大幅提升了中國乃至亞洲的樹高紀錄。「巨樹」的發現對於生物多樣性保護具有重要意義。

大陸測量人員站在這棵中國最高樹下合照。（取自《新京報》）
大陸測量人員站在這棵中國最高樹下合照。（取自《新京報》）

西藏 北京大學 馬來西亞

延伸閱讀

大陸國產民航客機C919今商業首飛！往返上海—北京

海大附中畢業紀念冊印大陸五星旗 學校致歉回收重印

摩根士丹利期貨 落腳北京

林毅夫：陸經濟2030年超美

相關新聞

大陸發現亞洲最高樹—102.3公尺的西藏柏木

據北京《新京報》報導，由北京大學領銜的聯合調查隊，日前在位於雅魯藏布國家級自然保護區的林芝市波密縣通麥鎮境內，發現了一棵...

疑夫出軌怪招反諷 上海正妻拉幅代納妾

上海青浦區規畫和自然資源局門口，近日出現一個「為夫納妾」的橫幅，條幅上寫著「規資局胡某佳，深愛我夫，作為正妻，特來納妾」...

西藏東南部發現102.3公尺巨樹 刷新亞洲已知最高樹紀錄

大陸西藏林芝市波蜜縣內，近日發現了高度達102.3公尺的巨樹，樹種是大陸國家一級重點保護植物西藏柏木，同時也成為目前已知...

懲戒電信詐騙！大陸泉州泉港區砍掉詐嫌家人醫保補貼

為敦促境外電信網路詐騙犯罪者限期回國投案自首，福建泉州泉港區近日公布，詐騙重點犯本人其配偶、父母、子女暫停大病保險補助政...

欠巨債 長沙男殺4親人後自殺 3歲女兒也遭毒手

湖南省長沙市開福區某小區24日發生一家五口命案。警方通報稱，初步查明，犯罪嫌疑人郭男因欠下高額債務與家人產生矛盾，在家中...

前環時記者父親發聲 兒在港被襲時卡遭盜刷爆

中國環球時報原記者付國豪2019年在香港機場反修例示威活動中遇襲，兩年前因抑鬱症自殺離世，其父付誠學此後曾發表要求環球時...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦