大陸發現亞洲最高樹—102.3公尺的西藏柏木

據北京《新京報》報導，由北京大學領銜的聯合調查隊，日前在位於雅魯藏布國家級自然保護區的林芝市波密縣通麥鎮境內，發現了一棵高達102.3公尺的西藏柏木，其高度刷新了亞洲紀錄，成為目前已知的亞洲第一高樹。

台灣農委會林業試驗所和成功大學去年中在大安溪上游，發現一棵可能超過80公尺的巨木。今年1月，研究團隊團隊確定這株台灣杉高達84.1公尺，為台灣目前已知最高樹，也是東亞第一高樹，推估樹齡約700至800年。

大陸這次發現的這棵西藏柏木比台灣最高樹還高了近20公尺。

《新京報》表示，調查隊成員、北京大學遙感所教授郭慶華表示，此前研究團隊製作過一張大陸全國森林高度分布圖，圖中顯示藏東南的樹木非常高，因此調查隊對林芝市多個縣非常關注。

郭慶華說，這棵西藏柏木是今年5月發現的，樹木巨大，其根部並非完全埋在土裡，很大一部分支撐根露在地面上，來穩固這個龐然大物，非常讓人震撼。

研究人員利用無人機與背包雷射雷達相結合的方式，對西藏柏木巨樹聚生區域進行精準測量，得到了巨樹群的精準三D雲模型。比起爬樹測高，這種測量方式更加安全，且不會對巨樹造成破壞。

此前，亞洲最高樹是發現於馬來西亞被命名為「Menara」（(馬來語中『塔』的意思)，的一棵黃娑羅雙，高100.8公尺。大陸這次發現的這棵西藏柏木，也成為僅次於美國海岸紅杉的世界第二高樹種。

西藏柏木主要分布在藏東南區域，僅在雅魯藏布大峽谷國家級自然保護區局部有少量分布，分布區域很狹窄，種群數量稀少，被大陸列為國家一級重點保護植物。