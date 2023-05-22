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10分鐘被騙1876萬 陸科技業老闆遭「AI換臉詐騙」

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
AI「換臉」技術，竟被詐騙集團使用。示意圖，與當事者無關。新華社
AI「換臉」技術，竟被詐騙集團使用。示意圖，與當事者無關。新華社

在技術演進下，新型的「AI詐騙」模式正在中國大陸崛起。據內蒙包頭市公安局官方帳號「平安包頭」發布，日前發生一起電信詐騙案，科技公司法人代表郭先生的好友突然用微信視訊聯繫他，透過短暫聊天後，基於對視訊聊天的信任，郭先生10分鐘內慘被騙走人民幣430萬元（約新台幣1,876萬元），最後發現騙子竟是透過AI換臉技術，佯裝成好友誘使他上當。

據包頭市公安局指出，該案發生在4月20日上午11時40分左右，福州市某科技公司法人代表郭先生的好友突然透過微信，視訊聯繫他，經過短暫聊天後，好友表示自己的朋友在外地投標，需要人民幣430萬元保證金，且需要公對公帳戶過帳，因此想借用郭先生的公司帳戶走帳。

在要了郭先生的銀行卡號後，好友聲稱已經將錢打到戶頭，還附上轉帳截圖，因此，基於視訊聊天的信任，郭先生在沒有自行核實錢是否到帳下，於11時49分，先後分兩筆把人民幣430萬元打款回給對方，前後不到十分鐘。

不料，轉帳後郭先生給好友微信發訊息，說事情辦妥，對方卻一頭霧水回了一個問號，撥打電話後，好友說沒有這回事，郭先生才意識到自己可能遇上了騙局，對方透過AI換臉技術，佯裝好友實施詐騙。

事發後，郭先生報警求助，因為是透過包頭市蒙商銀行對公帳戶，當天12時21分，包頭市電信網路犯罪偵查局接到福建州市公安局的請求，攔截了人民幣336.84萬元的被騙資金，福州、包頭兩地警方也針對被詐騙帳戶內，還有人民幣93.16萬元剩餘款項的流出訊息進行追查中。

整起事件曝光後，「AI 詐騙正在全國爆發」的話題登上大陸社交平台熱搜，引發陸網熱議。

在此之前，隸屬湖北公安局的湖北網警巡查執法官方帳號也曾於本月6日發文提醒，AI技術正改變詐騙，且當新騙局來臨下，一些詐騙行為的成功率接近100%。

該文章稱，AI詐騙有幾種方式，包括聲音合成、AI換臉，騙子透過騷擾電話錄音取得某人聲音，從而偽造聲音進行詐騙，甚至在視訊通話中利用AI換臉，騙取信任。文章還稱，騙子還會透過AI技術篩選受騙人權，別有用心地鎖定特定對象，提醒民眾要提高防範意識，轉帳錢要透過多種渠道核驗對方身分。

電信詐騙 AI 人民幣

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