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大陸2022年GDP十強縣出爐 江蘇占一半昆山拔頭籌

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸2022年GDP十強縣出爐，江蘇占一半，其中昆山拔頭籌。本報系資料庫
大陸2022年GDP十強縣出爐，江蘇占一半，其中昆山拔頭籌。本報系資料庫

隨著各地經濟數據出爐，大陸2022年GDP十強縣也揭曉，分別是昆山、江陰、張家港、晉江、常熟、慈溪、宜興、神木、長沙縣和義烏等地。

從GDP十強縣所屬省份來看，江蘇獨佔5個席位、浙江佔據2席，另外福建、湖南、陝西各佔據1席，並仍以江蘇昆山位列第一。

中新財經報導，根據數據顯示，昆山去年全年GDP達到人民幣5,006.7億元，按可比價計算年增率1.8％，成為全大陸首個GDP突破人民幣5,000億元的縣級市。

作為縣域經濟的天花板，昆山連續18年位居全大陸百強縣（市）首位。GDP分別在2014年、2019年跨越人民幣3,000億元、4,000億元大關。從人民幣3,000億元到4,000億元用時5年，而從人民幣4,000億元到5,000億元僅用了3年。

從今年表現來看，昆山的年度經濟成長目標定為5%左右，第1季昆山完成GDP人民幣1,004.63億元、年增率5%，增速分別高於大陸全國、江蘇省、蘇州市0.2、0.4、0.6個百分點。

另外在GDP十強縣中，以「世界小商品之都」浙江義烏GDP增速拔得頭籌。初步核算，去年義烏實現GDP約人民幣1835.54億元，按可比價計算年增率4.6%。

跟2021年GDP十強縣榜單來看，2022年GDP十強縣榜單的一個變化就是，陝西省神木市的排位升至第8。作為煤炭能源生產基地，神木市從2021年重返縣域GDP前十名後，於2022年又再進一步。

統計神木市2022全年GDP達到人民幣2,231.47億元，占榆林市總量的34.1%，占陝西省總量的6.8%，按不變價計算，年增率4%。

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