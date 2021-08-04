【專家之眼】從吳亦凡粉絲們看中國的「飯圈」文化

誰是吳亦凡？加拿大籍華人,現年30歲，2012年在韓國出道，於2014年到中國發展，代言包括LV、保時捷、寶格麗珠寶、騰訊視頻在內等非常多的品牌，是中國演藝圈中的的頂流「愛豆」，也是中國大型選秀節目《中國有嘻哈》居C位的製作人，擁有粉絲5157萬，據說，小鮮肉之稱，就是從他而來。

如今，女粉絲眼中的小鮮肉，卻突然深陷囹圄，據北京網紅都美竹的說法，在她17歲的時候，吳亦凡誘姦了她，現已被北京公安局以涉嫌強姦罪為由遭到刑事拘留。吳亦凡被關，這可把他的一堆粉絲急死了。

為此，他的粉絲們還成立了多個「吳亦凡救援群」，正緊鑼密鼓的策劃解救「哥哥」的行動，其中包括劫獄、還有粉絲想自己坐牢，以換取吳亦凡出獄。還有更多吳粉說：「我要是能救出哥哥，願意把我的身體獻給他」。

一個被中國官方認證的劣跡藝人，為什麼會有5千多萬的粉絲，這當中折射出了什麼社會現象？

一、空虛而徬徨的心靈：空虛而徬徨，成了當今中國的一個重要現象，從吳粉當中可以看出，這些人因為空虛而徬徨，從而需要有個精神寄託，追星就便成了他們生活的重要組成，甚至，是主要的部份，一個吳粉說：「大家想辦法把哥哥救出來，嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚，我現在對生活失去希望了」。

二、沒有是非善惡、只有敵我：在吳粉心中，吳亦凡就是「我」，對於我，就是美化、縱容；至於不利於吳亦凡的，通通是「敵」，務必要污名化、轉移矛盾。一個吳粉說：「我不知道我愛的男孩到底做錯了什麼，他只是犯了個小錯誤」。

在她而言，竟然強姦只是個小錯誤？另一個說：「吳亦凡跟那些女生本來就是你情我願，一個中專女，凡哥上她們已經是給她們臉了。」為了推卸責任，吳粉還把涉事的女孩說成是「心機婊」，在中國，類似這種網路暴力事件可謂層出不窮。

三、不可靠的數據：台灣話說，「輸人不輸陣」，為了不讓自己的偶像輸別的明星，就要拚互聯網上的流量數據，於是，粉絲們每天網上報到，轉發、評論，甚至還買粉、買投票、機器轉發。因此，吳粉是否真的有5千多萬，值得懷疑。

四、舉報的文化：這件事倒不是發生在吳亦凡身上，而是在另一位男藝人肖戰的身上。起因是肖戰的粉絲認為，發表於AO3作品庫的一篇關於肖戰的同人小說有意污辱肖戰，因而向中國政府舉報AO3平台涉黃，導致AO3遭到中國政府的屏蔽，這就導致想上AO3平台卻上不了的人，群起攻擊起肖戰粉絲，並抵制肖戰，彼此你來我往。

不就是一篇個人想法的文章，為什麼就引發雙方的對立？原因還出在公權力鼓勵舉報。當然，在我們來看，「抓耙子」的行為是很丟臉的事，但在中國，那就是家常便飯了。

「飯圈」（Fans）文化其實是整個中國社會的縮影，它可以解釋當代中國所發生的所有現象。