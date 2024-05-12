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懸缺一年半陸駐印大使履新 喊話恢復中印各領域交流合作

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
空缺長達一年半後，中國大陸新任駐印度大使徐飛洪已在5月10日抵達新德里履新。（新華社）
空缺長達一年半後，中國大陸新任駐印度大使徐飛洪已在5月10日抵達新德里履新。（新華社）

大陸外交部前部長助理徐飛洪於當地時間10日抵達印度履新中國新任駐印度大使，這也象徵著該職正式結束長達一年半的空缺。徐飛洪行前受訪時表示，他將聯繫印度各界朋友，真誠地增進雙方的理解與信任，努力恢復各領域的交流與合作，為中印關係的健康穩定發展創造有利條件。

據中國駐印度大使館官網消息，徐飛洪履新前接受中印媒體聯合專訪時提到，2020年6月發生邊境事件後，中方同印方保持外交和軍事管道溝通，兩軍已在邊界西段四個點位實現脫離接觸，「中印邊境局勢總體穩定可控，邊境地區是和平安寧的。」

徐飛洪表示，中方願同印方一道努力，互相照顧彼此關切，透過對話協商早日就有關具體問題達成雙方都能接受的方案，推動此輪事態盡快翻篇。

徐飛洪強調，中印是彼此的發展機遇，而不是威脅。大陸國家主席習近平和印度總理莫迪曾作出兩國「是合作夥伴、而非競爭對手」的重要判斷，達成「中印互為發展機會、互不構成威脅」的重要共識，這應成為指導兩國關係發展方向的基本遵循。

徐飛洪指出，中方一直認為，中印關係並非某一單一議題或領域能夠定義，「邊界問題不是中印關係的全部」。2014年9月，習近平在印度世界事務委員會發表演說時曾講過，「我們不能只把眼睛盯在分歧上而忽略了友誼和合作，更不能讓兩國發展進程和兩國關係大局受到干擾。」

據了解，徐飛洪現年60歲曾是大陸外交部部長助理。在原駐印大使孫衛東2022年離任後，中國駐印大使一職持續懸空，是兩國1976年起互派大使以來出缺最久的一次，空缺長達18個月。孫衛東目前已就任大陸外交部副部長。

中印於2020年6月15日爆發邊境衝突後，雙邊關係就陷入僵局。印度近年參與以美國為首的四方安全對話（Quad），大陸方面認為，該組織（成員還包括澳洲和日本）企圖包圍和箝制大陸。

2023年4月初，大陸還更改了中印邊境的阿魯納查省（Arunachal Pradesh，陸稱藏南地區）11個地點的名稱，大陸此一「標準化」措施引起印度強烈不滿，兩國關係惡化再度加深。

新任中國駐印度大使徐飛洪稱，目前中印邊境局勢總體「穩定可控」。（圖／取自中共駐印度大使館網站）
新任中國駐印度大使徐飛洪稱，目前中印邊境局勢總體「穩定可控」。（圖／取自中共駐印度大使館網站）

印度 外交部 習近平

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