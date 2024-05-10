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共軍南部戰區：美艦擅闖西沙領海 跟蹤監視並警告驅離

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
中共解放軍南部戰區10日表示，美軍「海爾賽號」未經中國政府批准，非法闖入中國西沙領海，南部戰區組織海空兵力，依法依規跟蹤監視並警告驅離。（取自南部戰區微博）
中共解放軍南部戰區10日表示，美軍「海爾賽號」未經中國政府批准，非法闖入中國西沙領海，南部戰區組織海空兵力，依法依規跟蹤監視並警告驅離。（取自南部戰區微博）

日前駛經台灣海峽的美國「海爾賽號」飛彈驅逐艦（USS Halsey，DDG-97)，10日現蹤南海海域。中共解放軍南部戰區稱，「海爾賽號」未經中國政府批准，非法闖入中國西沙領海，南部戰區組織海空兵力，依法依規跟蹤監視並警告驅離。

中共解放軍南部戰區新聞發言人田軍里10日批評指，美方行徑嚴重侵犯中國主權和安全，是其大搞「航行霸權」、製造「南海軍事化」的又一鐵證，充分說明美是不折不扣的「南海安全風險製造者」，是南海和平穩定的「最大破壞者」。

田軍里強調，「戰區部隊隨時保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和南海地區和平穩定」。

此外，解放軍南部戰區在微博貼文中，還附上一張中共海軍拿著望遠鏡遠眺前方美艦的照片。

本月8日，美國海軍海爾賽號飛彈驅逐艦通過台灣海峽。中共解放軍東部戰區新聞發言人李熹表示，美艦過航台灣海峽並公開炒作，解放軍東部戰區組織海空兵力對美艦過航行動全程跟監警戒，依法依規處置。李熹強調，戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。

我國防部當時則指，美艦通過台海是例行活動，應該與520時間點無關，國軍全程掌握美艦通過台灣海峽，狀況正常。

南海 台灣海峽 解放軍

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