空缺18個月！陸駐印大使徐飛洪抵達新德里履新

中國大陸與印度2020年在邊境的加勒萬河谷爆發衝突後，兩國關係急轉直下，大陸駐印度大使自孫衛東2022年10月離任以來已空缺18個月。最新消息顯示，大陸外交部前部長助理、資深外交官徐飛洪已在5月10日抵達新德里，正式履新中國駐印度大使。

根據中國駐印度大使網站10日午間消息，徐飛洪10日抵新德里履新，成為第17任中國駐印度大使。當他與夫人譚鬱秀抵達時，印度外交部禮賓司官員，駐印使團團長、厄利垂亞大使沃德瑪裡萊姆，和中國駐印度大使館公使等到機場迎接。

不過，中國駐印度大使網站的「大使訊息」欄位上，仍保有前任大使孫衛東的肖像、簡歷，以及相關致詞、談話，尚未進行更新。

澎湃新聞報導，徐飛洪是資深外交官，在多國有常駐經驗。根據大陸外交部網站此前介紹，他曾任外交部歐洲司副司長，駐阿富汗伊斯蘭共和國大使，外交部幹部司副司長，駐羅馬尼亞大使，外交部機關及駐外機構服務中心主任。2021年至2023年期間擔任外交部部長助理。

值得一提的是，印度國內目前正在舉行大選，徐飛洪此時履新尤為受到關注。徐飛洪行前接受環球電視網（CGTN）採訪談到履新後的首要任務，表示將遵循兩國領導人之間的重要共識，聯繫印度各界朋友，「真誠地增進雙方的理解與信任，努力恢復各領域的交流與合作，為中印關係的健康穩定發展創造有利條件」。

2020年加勒萬河谷衝突之後，中印關係愈發緊張，嚴重影響了雙邊關係的正常發展。此後，儘管中印之間的分歧仍然存在，但雙方都主張透過政治途徑解決爭議，避免軍事對抗升級。截至目前，中印雙方一共進行了21輪軍長級會談和29次邊境事務磋商和協調工作機制會議。