美駐港總領事籲放黎智英 中國批替亂港分子撐腰

美國駐港澳總領事梅儒瑞（Gregory May）日前要求香港釋放黎智英及所有「因言無辜」入獄的人。外交部駐港公署發言人9日深夜發表談話時回應，批評他為壹傳媒創辦人黎智英「撐腰張目」，插手香港事務。

外電報導，美國戰略與國際研究中心（Center forStrategic and International Studies,CSIS）9日舉辦線上研討會，名為「2020年以來香港自治遭受侵蝕對美國的含義」，梅儒瑞參加了討論。

在討論中，梅儒瑞重申，美國政府要求香港方面釋放黎智英以及所有「因言無辜」入獄的人。

針對梅儒瑞的言論，中國外交部駐港公署發言人昨日深夜發表談話，要求梅儒瑞認清現實，擺正位置，「回歸到促進中美關係健康穩定發展的正路上來」。

發言人形容梅儒瑞的上述言論是「公然為黎智英等反中亂港分子撐腰張目」，插手香港事務和中國內政，中國外交部駐港公署對此表示堅決反對和強烈譴責。

梅儒瑞於2022年9月抵港履新後，其言論先後多次遭到中國外交部駐港公署及港府批評。

據報導，去年2月，時任中國外交部駐港特派員劉光源約見梅儒瑞，就對方所涉香港言論提出交涉，並劃出涉港問題三條紅線。

今年3月初，梅儒瑞又再次就香港問題發話，對香港網路審查的情況表示擔憂，又指香港實施國安法後多了新罪行。他的這番談話，再次遭到中國外交部駐港公署及港府譴責。