快訊

「電力系統」恐受影響！ 氣象署發布磁暴特報 鄭明典也曝預警訊息

傳已兵推半年…下周特赦陳水扁？ 府：依相關法律規範辦理

庫克將達退休年紀…蘋果執行長換誰做？外界都猜後繼人選是他

美駐港總領事籲放黎智英 中國批替亂港分子撐腰

中央社／ 香港10日電

美國駐港澳總領事梅儒瑞（Gregory May）日前要求香港釋放黎智英及所有「因言無辜」入獄的人。外交部駐港公署發言人9日深夜發表談話時回應，批評他為壹傳媒創辦人黎智英「撐腰張目」，插手香港事務。

外電報導，美國戰略與國際研究中心（Center forStrategic and International Studies,CSIS）9日舉辦線上研討會，名為「2020年以來香港自治遭受侵蝕對美國的含義」，梅儒瑞參加了討論。

在討論中，梅儒瑞重申，美國政府要求香港方面釋放黎智英以及所有「因言無辜」入獄的人。

針對梅儒瑞的言論，中國外交部駐港公署發言人昨日深夜發表談話，要求梅儒瑞認清現實，擺正位置，「回歸到促進中美關係健康穩定發展的正路上來」。

發言人形容梅儒瑞的上述言論是「公然為黎智英等反中亂港分子撐腰張目」，插手香港事務和中國內政，中國外交部駐港公署對此表示堅決反對和強烈譴責。

梅儒瑞於2022年9月抵港履新後，其言論先後多次遭到中國外交部駐港公署及港府批評。

據報導，去年2月，時任中國外交部駐港特派員劉光源約見梅儒瑞，就對方所涉香港言論提出交涉，並劃出涉港問題三條紅線。

今年3月初，梅儒瑞又再次就香港問題發話，對香港網路審查的情況表示擔憂，又指香港實施國安法後多了新罪行。他的這番談話，再次遭到中國外交部駐港公署及港府譴責。

外交部 美國 香港

延伸閱讀

美駐港領事支持黎智英發言 陸駐港公署斥：螳臂當車

啟航不到2周…香港大灣區航空突停飛新加坡航線 業者：將協助乘客退款

林依晨師弟迷港片 狂抓路人練粵語被虧「練好再來」

去香港旅遊別穿這樣？妹子曝照片喊「這樣穿真的很…」 全場一看都笑了

相關新聞

大陸強行遣返北韓人 美國務院向陸官員表關切

路透報導，美國國務院表示，美國對朝事務高級官員朴正鉉（JungPak）9日在日本東京，與中國政府朝鮮半島事務特別代表劉曉...

陸無人機拍日護衛艦判定可能為真 日：極嚴肅看待此事

大陸影音網站嗶哩嗶哩上3月26日發布一段19秒影片，像是大陸無人機在神奈川橫須賀低空飛行，拍攝停泊在海上自衛隊橫須賀基地...

空缺18個月！陸駐印大使徐飛洪抵達新德里履新

中國大陸與印度2020年在邊境的加勒萬河谷爆發衝突後，兩國關係急轉直下，大陸駐印度大使自孫衛東2022年10月離任以來已...

與南海緊張局勢有關？ 菲律賓收緊對中國公民簽證限制

在中菲南海主權衝突升溫之際，菲律賓外交部9日宣布，將從下周開始對中國大陸公民實行更嚴格的簽證管制。對此，菲律賓外交部稱，...

美菲南海肩並肩演習之際 中國派萬噸大驅別苗頭

美國與菲律賓自上月22日起於南海展開為期3週的年度「肩並肩」（Balikatan）大型聯合軍演，中國南部戰區海軍則調派「...

陸再派軍艦訪柬埔寨 路透：加劇美方對雲壤基地的擔憂

大陸國防部9日表示，從5月上旬至6月中旬，將派遣大陸海軍「井岡山號兩棲船塢登陸艦」和「戚繼光號訓練艦」訪問柬埔寨和東帝汶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。