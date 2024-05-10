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美駐港領事支持黎智英發言 陸駐港公署斥：螳臂當車

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
美國駐港澳總領事梅儒瑞。 （取材自美國駐港澳總領事館官網）
美國駐港澳總領事梅儒瑞。 （取材自美國駐港澳總領事館官網）

據大陸外交部駐香港特區特派員公署網站，駐港公署發言人針對美國駐港總領事梅儒瑞在美戰略與國際研究中心（CSIS）線上研討會支持黎智英等人的發言，表示堅決反對與強烈譴責。發言人指責梅儒瑞等以學術研討為名，行干預抹黑之實，大肆污衊抹黑香港政治民主、司法公正和人權自由狀況，既不客觀，更不公正。他稱，任何外部干預都是螳螂當車。

昨午夜發出的訊息稱，針對美國駐港總領事梅儒瑞在美戰略與國際研究中心（CSIS）線上研討會上妄議香港特區司法個案，公然為黎智英等反中亂港分子撐腰張目，插手香港事務和中國內政，外交部駐港公署發言人表示堅決反對和強烈譴責。

發言人表示，中國政府始終全面且準確、堅定不移地「一國兩制」「港人治港」、高度自治方針。回歸27年來，香港「一國兩制」實踐取得舉世公認的成功。在香港國安法和《維護國家安全條例》保駕護航下，香港的政治民主不斷健全完善，自由人權得到充分保障，經濟發展穩步回升，社會井然有序。同時，司法機關對一小撮反中亂港分子進行公正審判和依法懲治，消除國家安全隱患，可謂順應人心，正當其時。

發言人指出，西方個別反華機構和政治人物對香港從由亂到治走向由治及興耿耿於懷。他們以學術研討為名，行干預抹黑之實，大肆污衊抹黑香港政治民主、司法公正和人權自由狀況，既不客觀，更不公正。

他說，當前香港開啟由治及興新篇章，進入全力拼經濟、謀發展的新階段，任何外部干預都是螳螂當車。我們奉勸美方儘早認清現實，擺正位置，不折騰、不挑事、不越界，以實際行動回歸到促進中美關係健康穩定發展的正路上來。

人權 司法 香港

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