連江縣府代辦大陸「福馬同城通」觸法？ 陸委會回應了

大陸福建省政府上月28日就「建設兩岸融合發展示範區」推出第二批惠台13項措施，其中包含發行「福馬同城通」卡供我連江縣民使用，連江縣府3月初協助宣傳及提供代辦，引發違法兩岸條例第33-1條的疑慮。陸委會9日表示，這當然有觸法疑慮；連江縣府在陸委會勸說後，已表示不會將蒐集到的個資送出去，「假設當初他們沒有停下來，就可能涉及合作行為」。

陸委會副主委兼發言人詹志宏9日下午主持召開例行記者會，針對連江縣府配合大陸推動「福馬同城通」卡的違法疑慮，詹志宏表示，大陸媒體3月就有報導要推出「同城通」卡片，接下來連江縣府接到對方的請託要協助。他透露，連江縣府隨後就和陸委會聯繫，關切這個行為會不會涉及兩岸條例33-1條。

詹志宏表示，當時陸委會提醒連江縣府，此舉有觸及兩岸條例33-1條的疑慮，因為涉及到所謂合作行為，勸說縣府不該代辦代收。陸委會同時提醒，申辦卡片過程，必須交付身分證正反面影本、台胞證影本，等於是將證件上的資訊還有大陸手機號碼等等的個資都交付給對方，還可能觸及其他法律。

根據兩岸人民關係條例第33-1條規定，台灣地區人民、法人、團體或其他機構，非經各該主管機關許可，「不得」與大陸地區黨務、軍事、行政、具政治性機關（構）、團體或涉及對台政治工作、影響國家安全或利益之機關（構）、團體為任何形式之合作行為。

不過，北竿、南竿鄉公所3月初曾在官網公告，將擴大服務代辦連江縣交通旅遊局「福馬同城通」卡申請作業，除了設置線上表單，也開放民眾可直接親赴鄉公所櫃檯辦理。此外，該卡內已預存300元人民幣，招致「統戰卡」的批評。目前傳出有近3000位民眾申辦。

詹志宏表示，連江縣府3月初曾在官網上有（開放）登錄（申辦），但後來就撤下了，沒有代辦代收的問題。在陸委會提醒後，連江縣府也表示「不會把個資送過去給他們」，但因為對方（陸方）要製作卡片，需要大略的總數，所以就把「數字」送過去。

詹志宏強調，後續情況陸委會將設法進一步了解。他並提到，陸委會當時勸連江縣府「不要輕易配合對方要求」，「假設當初他們沒有停下來，而是把個資送給中國大陸的話，就可能涉及合作行為，包括鄉公所同仁都很可能被連累」。