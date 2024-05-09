福馬同城通遭綠批違反兩岸條例 連江縣府四月就先喊卡

中國大陸發行預儲300元人民幣的「福馬同城通」卡供我連江縣民使用，連江縣府也協助宣傳及申辦，引發統戰、國安及個資問題爭議，民進黨連江縣黨部批評縣府「恐違法」。縣府低調不願回應，表示會再統一說明；居民則說，確實有這需求，不知道怎麼扯上政治；民代也批，民進黨為政治利益讓馬祖民眾夾在中間，大家相當無奈。

大陸福建發行福馬同城通卡，方便馬祖居民在福州交通，不過當中卻已經先儲值300元人民幣，民進黨連江縣黨部表示，相信民眾不會因為申辦該卡就被統戰，不過縣府不應宣傳，以免被外界誤會在協助對岸，恐怕有違反兩岸人民關係條例的疑慮。

據連江縣長王忠銘臉書貼文指出，該卡2月20日發布後，就接到不少民眾詢問如何辦理，他3月宣傳時表示各區公所都可以幫民眾代辦。連江交旅局資訊統計3月6日首波申請，就已經有1200人申請，相當踴躍，後續會把名單交給大陸對接單位處理、製卡，馬祖人到琅岐港出境後就可在櫃台領取。

連江交旅局4月23日指出，統計最新數據已經有近3000人申辦，但因陸委會表示違反兩岸人民關係條例，縣府單位不能提供民眾個資給陸方，因此只能由民眾本人前往申請。

記者今向王忠銘及交旅局詢問進一步消息，截至截稿前都未獲回應，僅縣府低調表示「會統一回應今天的議題」。據記者搜尋，目前僅北竿鄉公所網頁留有申請資訊，但申請已經截止，其他公所都無相關細節資訊。

有民眾表示，其實周圍親朋好友都想申請，因為確實兩地就是同一個生活圈，這不管是統戰還是現實生活因素，就是有需求；本來是兩岸很單純的生活日常事務，不曉得怎麼會變成政治事件。