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福馬同城通遭綠批違反兩岸條例 連江縣府四月就先喊卡

聯合報／ 記者李成蔭／連江即時報導
連江縣長王忠銘2月20日在臉書發布「福馬同城通」，並宣傳民眾可以申請辦理。圖／取自王忠銘臉書
連江縣長王忠銘2月20日在臉書發布「福馬同城通」，並宣傳民眾可以申請辦理。圖／取自王忠銘臉書

中國大陸發行預儲300元人民幣的「福馬同城通」卡供我連江縣民使用，連江縣府也協助宣傳及申辦，引發統戰、國安及個資問題爭議，民進黨連江縣黨部批評縣府「恐違法」。縣府低調不願回應，表示會再統一說明；居民則說，確實有這需求，不知道怎麼扯上政治；民代也批，民進黨為政治利益讓馬祖民眾夾在中間，大家相當無奈。

大陸福建發行福馬同城通卡，方便馬祖居民在福州交通，不過當中卻已經先儲值300元人民幣，民進黨連江縣黨部表示，相信民眾不會因為申辦該卡就被統戰，不過縣府不應宣傳，以免被外界誤會在協助對岸，恐怕有違反兩岸人民關係條例的疑慮。

據連江縣長王忠銘臉書貼文指出，該卡2月20日發布後，就接到不少民眾詢問如何辦理，他3月宣傳時表示各區公所都可以幫民眾代辦。連江交旅局資訊統計3月6日首波申請，就已經有1200人申請，相當踴躍，後續會把名單交給大陸對接單位處理、製卡，馬祖人到琅岐港出境後就可在櫃台領取。

連江交旅局4月23日指出，統計最新數據已經有近3000人申辦，但因陸委會表示違反兩岸人民關係條例，縣府單位不能提供民眾個資給陸方，因此只能由民眾本人前往申請。

記者今向王忠銘及交旅局詢問進一步消息，截至截稿前都未獲回應，僅縣府低調表示「會統一回應今天的議題」。據記者搜尋，目前僅北竿鄉公所網頁留有申請資訊，但申請已經截止，其他公所都無相關細節資訊。

有民眾表示，其實周圍親朋好友都想申請，因為確實兩地就是同一個生活圈，這不管是統戰還是現實生活因素，就是有需求；本來是兩岸很單純的生活日常事務，不曉得怎麼會變成政治事件。

有連江縣議員表示，現在這扯上政治，他們也不便具名評論，但真的不懂民進黨政府怎麼會從這裡開刀，為什麼不願意退一步讓兩岸對等和平交流，讓馬祖民眾夾在中間，為了政治，把民眾權益不知道放哪邊，交通問題變成扯上國安，大家也相當無奈。

連江縣各區公所中，目前僅北竿鄉公所網頁留有「福馬同城通」申請資訊，但申請已截止，其他公所都無相關細節資訊。圖／取自北竿鄉公所網站
連江縣各區公所中，目前僅北竿鄉公所網頁留有「福馬同城通」申請資訊，但申請已截止，其他公所都無相關細節資訊。圖／取自北竿鄉公所網站
中國大陸發行預儲300元人民幣「福馬同城通」供連江民眾使用，引發統戰、國安及個資問題，遭民進黨連江縣黨部批評縣府「恐違法」。圖／連江縣政府提供
中國大陸發行預儲300元人民幣「福馬同城通」供連江民眾使用，引發統戰、國安及個資問題，遭民進黨連江縣黨部批評縣府「恐違法」。圖／連江縣政府提供

民進黨 馬祖

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