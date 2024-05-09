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美驅逐艦通過台海 陸東部戰區深夜發聲：全程跟監警戒

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
美國第七艦隊5月8日宣布，美國海軍「勃克級驅逐艦海西號」（USS Halsey，DDG97）穿越台灣海峽。（圖／取自第七艦隊臉書官網）
美國第七艦隊5月8日宣布，美國海軍「勃克級驅逐艦海西號」（USS Halsey，DDG97）穿越台灣海峽。（圖／取自第七艦隊臉書官網）

距離準總統賴清德「520」就職典禮還剩兩周左右時間，全球關注台海局勢動向。美國第七艦隊8日宣布，美國海軍「勃克級驅逐艦海西號」（USS Halsey，DDG97）穿越台灣海峽。對此，中共解放軍東部戰區於8日深夜22時53分就美國勃克級驅逐艦海西號過航台灣海峽發表談話表示，全程跟監警戒。

據中共解放軍「東部戰區」微信公眾號消息，東部戰區新聞發言人李熹就勃克級驅逐艦海西號過航台灣海峽發表談話表示，8日，「美國『哈爾西』號導彈驅逐艦（指勃克級驅逐艦海西號）過航台灣海峽並公開炒作。中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力對美艦過航行動全程跟監警戒，依法依規處置」。

李熹強調，「戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。」

此前，8日稍早，美國第七艦隊發布簡短新聞稿指出，其海軍勃克級驅逐艦海西號穿越台灣海峽。「這艘艦艇途經根據國際法享有公海航行和飛越自由的海域，且在任何沿海國家領海以外的海峽走廊（航行）。」

新聞稿還提到，「『勃克級驅逐艦海西號』穿越台灣海峽，表明美國致力於維護所有國家航行自由的原則。國際社會任何成員都不應受到恐嚇或強迫，而放棄其權利和自由。美國軍隊將在國際法允許的任何地方飛行、航行和行動。」

台灣海峽 美國 解放軍

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