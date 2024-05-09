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陸駐俄大使歡迎普亭訪中

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
俄羅斯總統普亭7日在克里姆林宮奢華儀式中宣誓就職，展開破紀錄的第五個六年任期的總統，權勢更勝以往。 (路透)
俄羅斯總統普亭7日在克里姆林宮奢華儀式中宣誓就職，展開破紀錄的第五個六年任期的總統，權勢更勝以往。 (路透)

俄羅斯總統普亭七日宣誓就職，展開破紀錄的第五個總統任期後，俄羅斯總統助理鄂夏柯夫隨即宣布，中國大陸將是普亭本屆總統任期內的首訪國家。大陸駐俄大使張漢暉在俄羅斯通訊社同日刊出的專訪中表示，元首外交是中俄關係行穩致遠的根本保障，中方歡迎普亭就職後對中國進行國事訪問。

俄通社報導，鄂夏柯夫還說，普亭此行屬國事訪問，除造訪北京，預期還將訪問另一座城市，但未宣布確切日期。彭博社日前援引消息人士說法，指出普亭將在十五日至十六日訪問中國，並與大陸國家主席習近平會談，或將觸及提高雙方貿易額等議題。

習近平去年三月連任大陸國家主席，開啟第三任期後，也是選擇俄羅斯作為首訪國家。習近平與普亭最近一次碰面，是普亭去年十月受邀赴北京出席「一帶一路論壇」。

大陸外交部發言人林劍昨日在例行記者會表示，中方對普亭就職表示祝賀。中方高度重視兩國元首外交對於雙邊關係的戰略引領作用，兩國元首一致同意「繼續保持密切交往」。

去年中俄貿易額超過二千四百億美元，創下歷史新高，並提前一年達成二千億美元規模的目標。近期美歐加大示警北京在俄烏戰爭中對俄羅斯的援助，中俄是否計畫為今年雙邊貿易額確定新的目標引發關注。對此，張漢暉在俄媒專訪中僅表示，目前雙方尚未正式討論此問題。

至於普亭訪中期間，是否討論俄烏議題？張漢暉說，中方支持適時召開俄烏雙方認可、各方平等參與、對所有和平方案進行公平討論的國際和會，願繼續發揮自身獨特作用，為推動政治解決烏克蘭危機貢獻中國智慧和力量。

習近平近日訪歐，歐盟和法國總統馬克宏都傳達，期盼北京發揮對俄羅斯影響力，以結束俄烏戰爭的訊息。習近平重申中方有意協助化解危機立場，並強硬回應親俄批評，稱「我們反對利用烏克蘭危機向別國甩鍋、抹黑第三國、發動新冷戰」。

俄羅斯 普亭 習近平

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