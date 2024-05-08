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美中氣候會談 專家：作為鞏固中美關係切入點

中央社／ 台北8日電

中國氣候變化事務特使劉振民率團赴美，美中雙方將有正式會議。中國專家指出，中美在氣候議題領域保持高層交流，主要原因是以氣候領域合作為穩定、鞏固中美關係的切入點。

劉振民7至16日率團前往美國，將與美國氣候特使波德斯達（John Podesta）進行正式會議。據美國國務院對外發布消息，將於8至9日在華盛頓接待劉振民，美中也將舉行兩國新任氣候特使上任以來首次正式會議。

中國官媒環球時報8日報導引述外交學院美國事務專家李海東的意見表示，中美兩國在氣候領域的合作面對不少挑戰，仍然取得了一些務實成果。

李海東認為，中美雙方在氣候領域保持高層交流，其背後的一大主要原因是，兩國高層都有以氣候合作為「抓手」（指切入點、突破口）以穩定、鞏固中美關係的意願。

李海東強調，若要使中美氣候合作深入發展，美國需要停止部分政客把氣候議題政治化、武器化的傾向，以對自身和人類負責的態度來看待中美氣候合作，不要把氣候談判作為對中國施壓、限制中國發展的工具。

中國生態環境部微信公眾號7日發布消息表示，中美雙方將以兩國元首共識為指引，圍繞「關於加強合作應對氣候危機的陽光之鄉聲明」等雙方共識、推進中美氣候合作取得務實成果等深入交換意見。

劉振民將與聯合國有關方面、美國地方政府和智庫等就應對氣候變遷等議題進行交流。

美國之音7日評論提到，近幾年來，美中在貿易、科技、人權和地緣政治等問題上的摩擦日益擴大，關係不斷惡化，氣候問題一直被視作是兩國可以找出共通點的領域；去年11月中美兩國元首舊金山會晤後不久，雙方宣佈同意恢復雙邊氣候合作工作組。

美國 舊金山

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