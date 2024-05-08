快訊

警察替代役停徵2年又復徵 基層警卻怨問題多還打罵不得

賴清德出席交接典禮 工總當面喊話：希望政府考慮核能

蘋果iPad 10降3000元新價格完整看！取代入門款「末代Home鍵」iPad 9掰了

全力阻擋TikTok禁令 母公司字節跳動吿美政府違憲

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
TikTok母公司字節跳動（ByteDance）7日向美國聯邦法院提起訴訟。路透
TikTok母公司字節跳動（ByteDance）7日向美國聯邦法院提起訴訟。路透

TikTok母公司字節跳動（ByteDance）7日向美國聯邦法院提起訴訟，要求法院裁定旨在禁止TikTok的法律違反保障言論自由的美國憲法，並阻止該法律的執行。日經新聞網指出，圍繞TikTok的對立演變成法庭爭端，言論自由預計將成為法庭上主要爭論焦點。

美國眾議院3月13日表決通過議案，要求TikTok大陸母公司字節跳動限期6個月內自TikTok撤資並完成切割，否則將從App Store和Google Play等線上應用程式商店全面下架，且禁止透過美國網路服務存取使用TikTok。

據澎湃新聞報導，TikTok在訴訟中稱，這項議案是美國國會歷史上首次頒布法律，對某個特定言論平台實施永久性、全國性的禁令，明顯侵犯1.7億美國人憲法第一修正案權利。

TikTok表示，禁令不是基於任何令人信服的證據，僅是出於對數據安全和內容操控的推測和擔憂，這些擔憂即便存在，也可以通過現有措施解決。

字節跳動4月25日告訴澎湃新聞記者，公司沒有任何出售TikTok的計劃，並強調禁令不僅剝奪公司受到平等保護的權利，還將導致公司的私有財產遭到非法侵佔。

TikTok 字節跳動 美國

延伸閱讀

不滿「不賣就禁」法！TikTok告美政府違憲 「想讓1.7億美國人閉嘴」

幻藍小熊返台倒數有彩蛋！毓歡慶成年收媽媽人肉快遞

選舉在即 擔憂擺一邊 德政界爭相用TikTok吸年輕選票

吳修銘：中觸犯所有網路規範 TikTok怎能由它管

相關新聞

習近平抵貝爾格勒：中塞鐵桿友誼 願與塞開創合作新局面

據新華社及大陸外交部網站今早消息，當地時間2024年5月7日晚，國家主席習近平乘專機抵達貝爾格勒，應塞爾維亞總統武契奇邀...

蒲亭展開第5任期 中駐俄大使稱兩國繼續密切交往

俄羅斯總統蒲亭7日宣誓展開破紀錄第5個任期。中國駐俄羅斯大使張漢暉表示，中方歡迎蒲亭就職後對中國進行國事訪問，兩國元首一...

小範圍會晤 馬克宏：歐洲維持戰略自主團結統一至關重要

據大陸外交部網站，大陸國家主席習近平當地時間2024年5月7日應法國總統馬克宏特別邀請，乘專機離巴黎赴法國西南部上庇里牛...

圍堵華為再出招 美國撤銷部分向華為輸出晶片等貨品許可證

路透社報導，據一位知情人士透露，美國周二撤銷了一些允許公司向受制裁的中國電信設備製造商華為運送晶片等貨物的許可證。該人士...

全力阻擋TikTok禁令 母公司字節跳動吿美政府違憲

TikTok母公司字節跳動（ByteDance）7日向美國聯邦法院提起訴訟，要求法院裁定旨在禁止TikTok的法律違反保...

美中兩國兩新任氣候使8、9兩日舉行氣候會談

《環球時報》報導，根據中國生態環境部7日消息，經中美雙方商定，中國氣候變遷事務特使劉振民於7日至16日率團赴美，與美國總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。