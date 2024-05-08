全力阻擋TikTok禁令 母公司字節跳動吿美政府違憲

TikTok母公司字節跳動（ByteDance）7日向美國聯邦法院提起訴訟，要求法院裁定旨在禁止TikTok的法律違反保障言論自由的美國憲法，並阻止該法律的執行。日經新聞網指出，圍繞TikTok的對立演變成法庭爭端，言論自由預計將成為法庭上主要爭論焦點。

美國眾議院3月13日表決通過議案，要求TikTok大陸母公司字節跳動限期6個月內自TikTok撤資並完成切割，否則將從App Store和Google Play等線上應用程式商店全面下架，且禁止透過美國網路服務存取使用TikTok。

據澎湃新聞報導，TikTok在訴訟中稱，這項議案是美國國會歷史上首次頒布法律，對某個特定言論平台實施永久性、全國性的禁令，明顯侵犯1.7億美國人憲法第一修正案權利。

TikTok表示，禁令不是基於任何令人信服的證據，僅是出於對數據安全和內容操控的推測和擔憂，這些擔憂即便存在，也可以通過現有措施解決。

字節跳動4月25日告訴澎湃新聞記者，公司沒有任何出售TikTok的計劃，並強調禁令不僅剝奪公司受到平等保護的權利，還將導致公司的私有財產遭到非法侵佔。