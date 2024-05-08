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美中兩國兩新任氣候使8、9兩日舉行氣候會談

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
中國新任氣候變化事務特使劉振民8、9兩日與美特使會談。中新社
中國新任氣候變化事務特使劉振民8、9兩日與美特使會談。中新社

《環球時報》報導，根據中國生態環境部7日消息，經中美雙方商定，中國氣候變遷事務特使劉振民於7日至16日率團赴美，與美國總統國際氣候政策高級顧問波德斯塔進行會談。路透社引述美國國務院6日發布的消息，美方將於8日到9日在華盛頓接待劉振民，雙方將舉行兩國新任氣候特使上任以來首次正式會議。

報導稱，根據中國生態環境部介紹，雙方將以兩國元首共識為指引，圍繞《關於加強合作應對氣候危機的陽光之鄉聲明》等雙方共識、推進中美氣候合作取得務實成果等深入交換意見。劉振民特使此行也將與聯合國相關方面，以及美方有關地方政府和智庫等就應對氣候變遷等議題進行交流。

美國國務院介紹稱，雙方將討論包括能源轉型、甲烷和其他非二氧化碳溫室氣體、循環經濟和資源效率、低碳和可持續的省/州和城市以及森林砍伐等議題。

大陸央視今天晨間新聞《朝聞天下》也報導，經中美雙方商定，中國氣候變遷事務特使劉振民於7日至16日率團赴美，與美國總統國際氣候政策高級顧問波德斯塔進行會談。雙方將以兩國元首共識為指引，圍繞《關於加強合作應對氣候危機的陽光之鄉聲明》等雙方共識、推進中美氣候合作取得務實成果等深入交換意見。

「最近幾年，美國與中國在貿易、科技、人權和地緣政治等問題上的摩擦日益擴大，關係不斷惡化，但氣候問題一直被視為兩國可以找出共通點的領域。」「美國之音」7日評論稱，去年11月中美兩國元首在舊金山舉行會晤後不久，雙方宣布同意恢復雙邊氣候合作工作組，並承諾將大幅增加再生能源的發展。

環時報導稱，美國彭博社提及，中美氣候特使面臨棘手的問題，其中包括對國際氣候融資未來的辯論以及對於中國在清潔技術領域主導地位越來越大的審查力度。彭博社不久前引用劉振民的話報導說，其他國家可以利用中國企業在清潔能源設備、電池和電動車生產方面的蓬勃發展，大幅降低成本。如果美國和歐盟堅持對中國新能源產業的限制，或將阻礙應對全球暖化的努力，延遲全球再生能源取代化石燃料的發展。

外交學院美國事務專家李海東接受《環球時報》記者採訪時表示，中美兩國在氣候領域的合作雖然面對不少挑戰，但仍取得了一些務實成果，雙方在該領域的高層交流也一直保持著勢頭，背後的一大主要原因是兩國高層都有以氣候合作為「抓手」穩定和鞏固中美關係的意願。李海東認為，要讓中美氣候合作繼續深入發展，美國需要停止部分政客把氣候議題政治化、武器化的傾向，以對自身和人類負責的態度來看待中美氣候合作，不要把氣候談判作為對華施壓、限制中國發展的工具。

氣候變遷 美國

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