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習近平到訪前先送禮 陸解除塞爾維亞禽流感風險警示

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
結束訪法國訪問行程後，大陸國家主席習近平7日繼續對塞爾維亞進行國事訪問，同日中國大陸解除對塞爾維亞的禽流感風險警示。圖／中新社
結束訪法國訪問行程後，大陸國家主席習近平7日繼續對塞爾維亞進行國事訪問，同日中國大陸解除對塞爾維亞的禽流感風險警示。圖／中新社

中國大陸國家主席習近平結束法國行程後，7日起對塞爾維亞進行國事訪問，中國大陸海關總署同日發布公告稱，解除關於塞爾維亞高致病性禽流感的風險警示。這將有助於塞爾維亞禽類及其產品進口中國大陸。

據大陸海關總署今公告，根據風險分析結果，自本公告發布之日起，解除依據原質檢總局2016年17號風險警示通告發布的，關於塞爾維亞高致病性禽流感的風險警示。

大陸海關總署也提到，塞爾維亞禽類及其產品輸華檢驗檢疫要求另行制定。

在本日稍早之前，中國大陸發布中法關於農業交流與合作的聯合聲明中也表示，中法兩國將加深農業領域合作，包括畜禽、果蔬、智慧農業及葡萄酒釀造等，並願繼續探討「徹底解除」對「無牛海綿狀腦病（狂牛症）」牛肉產品的禁運，和法方歡迎中方擴大豬肉進口產品清單至豬內臟等。

此外，大陸國家發改委7日公布，在習近平訪法期間，大陸國家發改委與法國政府相關部門及企業達成的三份合作文件，涉及雙方同意在宏觀經濟政策、產業發展和綠色低碳等方面進行政策交流，展開綠色發展和生態轉型領域合作，以及大陸國家發改委與法國空中巴士公司關於深化航空領域合作的諒解備忘錄，同意在航空及相關新興領域進一步深化合作等。

塞爾維亞 禽流感 習近平

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