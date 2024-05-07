陸氣候特使劉振明 今率團赴美重啟會談
大陸國家主席習近平訪法之際，中美持續保持互動。大陸生態環境部7日發布，經中美雙方商定，中國氣候變化事務特使劉振民將於7日至16日率團赴美，與美國氣候特使波德斯塔進行會談，他此行也將與聯合國、美國地方政府和智庫等，就應對氣候變遷等議題交流。
據大陸生態環境部官方微博7日發布，經中美雙方商定，劉振民將於5月7日至16日率團赴美，與美國總統國際氣候政策高級顧問波德斯塔（John Podesta）會談。
大陸生態環境部說，雙方將以兩國元首共識為指引，圍繞《關於加強合作應對氣候危機的陽光之鄉聲明》等雙方共識、推進中美氣候合作取得務實成果等深入交換意見。此行，劉振民還將與聯合國有關方面，以及美方有關地方政府和智庫等就應對氣候變化等議題進行交流。
今年初，中方發布訊息稱，長期代表中國大陸進行國際氣候談判的解振華由於身體因素卸任，由前大陸外交部副部長劉振民接棒。美國白宮隨後也於1月底公布，由白宮高級顧問波德斯塔取代柯瑞（John Kerry）擔任美國氣候特使。
隨著中美兩國氣候特使換人，這是劉振民上任該職後，首次訪問華盛頓。路透報導稱，劉振民、波德斯塔兩人已通過電話，但還未進行過正式會談，先前中方曾在美國國務卿布林肯訪華時透露，劉振民將到美國訪問。
對此，美國國務院也已證實，將於8日和9日在華盛頓接待劉振民。外電報導稱，中美兩國在因為貿易與國際地緣政治因素緊張之際，重啟氣候合作會談。
此外，中美也在其他領域繼續保持交往，據大陸外交部公眾號「寬廣太平洋」，5月6日，大陸外交部副部長馬朝旭應約會見來華訪問的美國副國務卿維爾馬，就中美關係及雙方關心的問題交換意見。
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