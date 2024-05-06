陸福建省委常委郭寧寧 任福州市委書記

中國大陸推動對台工作的重要省分福建，6日出現高層官員異動。據福建省官方最新通報，日前，中共福建省委決定，由郭寧寧出任中共福州市委書記。此前，郭寧寧長期參與福建涉台工作，包括出席2023年1月的小三通復航儀式、近幾年於廈門舉辦的兩岸企業家峰會年會等。

據中新社報導，福建官方6日通報，日前，中共福建省委決定，郭寧寧任中共福州市委書記。

公開資料顯示，郭寧寧，女，1970年7月生，她是第二十屆中共中央候補委員，具經濟、金融背景，曾在中國銀行、中國農業銀行工作，2018年底獲任福建省政府黨組成員，當選為福建省副省長。

2021年底，郭寧寧躋身福建省委常委，後來擔任省政府黨組副書記。目前她的職務包括福建省委常委，省政府副省長、黨組副書記，省委金融工委書記，和福州市委書記 。

另，先前擔任福建省委常委、福州市委書記的林寶金，已於今年1月任福建省人大常委會副主任。

作為推動對台工作大省，郭寧寧長期參與涉台工作或出席相關活動，例如近幾年在廈門舉辦的兩岸企業家峰會年會，以及2023年1月，金廈小三通正式復航時，郭寧寧與時任國台辦副主任龍明彪，在廈門五通碼頭做為陸方官員代表，舉行了歡迎儀式，今年1月，郭寧寧也出席了中共福建省委台灣工作辦公室、福建省人民政府台灣事務辦公室的揭牌儀式。

另，上月初，大陸國務院新聞辦公室在北京舉行的「推動高質量發展」系列主題記者會上，郭寧寧說，福建將進一步拓展台灣居民居住證應用場景，讓台胞在福建可更便利地享受就醫、購房、養老、教育等同等待遇，讓台胞放心來、融得進、發展好。

她當時還說，福建還將進一步密切兩岸宗親聯繫、兩岸同名村聯繫，邀請更多台灣「首來族」（即從未到過大陸的台胞）及更多台胞來福建走親訪友、觀光旅遊、研學交流。

值得注意的是，現年53歲的郭寧寧，還於2021年，因身為中共黨內少見的女性政治新星而備受關注，入選美國《時代》雜誌次世代百大人物（100 Next）名單。