快訊

洗錢217億竟裁5千萬交保！八八會館郭哲敏裁定引議 檢方今抗告成功

吳釗燮親上火線批徐巧芯洩密 揚言這兩天就會提告

航空雙雄回檔休息 這檔航空股卻衝上漲停鎖死

中柬兩軍5月中下旬舉行「金龍-2024」聯合演習

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
圖為中柬「金龍-2023」去年4月在柬埔寨磅清揚省宗列立山憲兵綜合訓練基地舉行。（新華社）
圖為中柬「金龍-2023」去年4月在柬埔寨磅清揚省宗列立山憲兵綜合訓練基地舉行。（新華社）

中國大陸和柬埔寨軍隊將於5月中下旬在柬埔寨舉行「金龍-2024」聯合演習，外界認為，北京有意藉此加大其在東協國家的軍事影響力。

據中國大陸「國防部發布」微信公眾號6日發布的消息，經雙方商定，中國和柬埔寨兩國軍隊將於5月中下旬在柬埔寨舉行「金龍-2024」聯合演習，演習課題為「聯合反恐行動與人道主義救援」。

這是中柬兩軍第六次舉行「金龍」系列聯演，大陸國防部稱，聯演有利於進一步鞏固兩國鐵桿友誼，提高兩軍戰略協作水平，共同維護地區和平穩定。

中國和柬埔寨兩軍自2016年以來已舉行數次「金龍」系列聯合訓練。去年4月舉行的第五次聯演，是中柬兩軍舉行的規模最大的一次演習，雙方參演兵力共3,000餘人，動用各型裝備1,000多件（套）。

延伸閱讀

國銀前進柬埔寨 3大優勢吸睛

「角頭」臨演李振豪犯台版柬埔寨案…拐88人當豬仔 二審仍判刑18年

月薪7萬包吃住…騙乾弟到柬埔寨當「豬仔」摘器官 5人最終下場慘了

在噴水雕像前拍「假裝尿尿照」...柬埔寨網紅惹眾怒遭警約談 急發影片道歉

相關新聞

陸五一連假國內出遊3億人次 總花費近7500億元

據央視新聞報導，今年「五一」假期大陸國內旅遊出遊合計2.95億人次，按年增長7.6%，按可比口徑較2019年同期增長28...

陸福建省委常委郭寧寧 任福州市委書記

中國大陸推動對台工作的重要省分福建，6日出現高層官員異動。據福建省官方最新通報，日前，中共福建省委決定，由郭寧寧出任中共...

中柬兩軍5月中下旬舉行「金龍-2024」聯合演習

中國大陸和柬埔寨軍隊將於5月中下旬在柬埔寨舉行「金龍-2024」聯合演習，外界認為，北京有意藉此加大其在東協國家的軍事影...

嚴安林：北京可鬆綁民進黨人士赴港增民共溝通

總統當選人賴清德將於5月20日就職，兩岸關係或將面臨新一階段變化。上海國際問題研究院學術委員會主任、廈門大學台灣研究中心...

中國入境古巴免簽 17日恢復直航 網：中國護照含金量越來越高

央視新聞指出，當地時間4日晚，古巴旅遊部長加西亞宣布，持有普通護照的中國公民可免證入境古巴，且中國與古巴直航將於5月17...

法媒看彭麗媛：優雅、端莊 熱中政治 忠於意識形態

中國國家主席習近平5日在雨中飛抵巴黎奧利機場，中國第一夫人彭麗媛以一身紅裙亮相。法國時尚雜誌「費加羅夫人」刊出一篇長文介...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。