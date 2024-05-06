中柬兩軍5月中下旬舉行「金龍-2024」聯合演習

中國大陸和柬埔寨軍隊將於5月中下旬在柬埔寨舉行「金龍-2024」聯合演習，外界認為，北京有意藉此加大其在東協國家的軍事影響力。

據中國大陸「國防部發布」微信公眾號6日發布的消息，經雙方商定，中國和柬埔寨兩國軍隊將於5月中下旬在柬埔寨舉行「金龍-2024」聯合演習，演習課題為「聯合反恐行動與人道主義救援」。

這是中柬兩軍第六次舉行「金龍」系列聯演，大陸國防部稱，聯演有利於進一步鞏固兩國鐵桿友誼，提高兩軍戰略協作水平，共同維護地區和平穩定。

中國和柬埔寨兩軍自2016年以來已舉行數次「金龍」系列聯合訓練。去年4月舉行的第五次聯演，是中柬兩軍舉行的規模最大的一次演習，雙方參演兵力共3,000餘人，動用各型裝備1,000多件（套）。