中柬兩軍5月中下旬舉行「金龍-2024」聯合演習
中國大陸和柬埔寨軍隊將於5月中下旬在柬埔寨舉行「金龍-2024」聯合演習，外界認為，北京有意藉此加大其在東協國家的軍事影響力。
據中國大陸「國防部發布」微信公眾號6日發布的消息，經雙方商定，中國和柬埔寨兩國軍隊將於5月中下旬在柬埔寨舉行「金龍-2024」聯合演習，演習課題為「聯合反恐行動與人道主義救援」。
這是中柬兩軍第六次舉行「金龍」系列聯演，大陸國防部稱，聯演有利於進一步鞏固兩國鐵桿友誼，提高兩軍戰略協作水平，共同維護地區和平穩定。
中國和柬埔寨兩軍自2016年以來已舉行數次「金龍」系列聯合訓練。去年4月舉行的第五次聯演，是中柬兩軍舉行的規模最大的一次演習，雙方參演兵力共3,000餘人，動用各型裝備1,000多件（套）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言