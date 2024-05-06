習近平訪法 中國官媒：釋放支持歐洲戰略自主訊息

中國國家主席習近平前往法國、塞爾維亞、匈牙利進行國是訪問。中國官媒直指，習赴歐洲訪問釋放了重要訊息，展現中國期盼擴大對歐合作與支持歐洲戰略自主的立場不動搖。

習近平於5至10日期間前往歐洲訪問。環球時報今天刊載社評表示，這是中國國家元首5年來首次訪問歐洲；這5年來世界變化很大，中國與法國、塞爾維亞、匈牙利等3國關係在元首外交引領下，呈現出良好發展樣貌。

這篇社評提到，在過去5年裡，中歐關係經歷不少起伏，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、俄烏戰爭等事件衝擊中歐關係，加上美國對歐加大拉攏，如何保持戰略自主成為歐洲的重大考驗。

在這種情勢下，習近平訪歐釋放了一個重要訊息，也就是不管國際情勢如何變化，中國希望擴大對歐合作以及支持歐洲戰略自主的立場沒有絲毫動搖，「元首外交就是在風浪中讓中歐這艘巨輪保持穩定不偏航的錨」。

社評指出，以法國為例，中歐關係一度有波折，不過中、法在全球治理等多個議題上，合作的態度和立場始終保持穩定，這與元首外交有直接關係；從去年開始，中歐各層級交往全面重啟，「中國的耐心和善意讓越來越多歐洲人看到，中國對歐洲是機遇而不是風險，是夥伴而不是對手」。

這篇社評強調，習訪歐洲3國將可推進中國與這3國關係、中歐全面戰略夥伴關係進一步發展；在元首外交的引領下，相信中歐將可達成3種戰略默契。

這3種戰略默契分別為，「中國與歐洲不是對手、更不是敵人，是可以彼此信賴的朋友和夥伴」、「中歐各自的成功發展是彼此的好消息，不是壞消息，中國一如既往地支持歐洲實現戰略自主」、「在重要全球性問題上，中歐可以共同搭建跨地區、跨文明、跨領域的新連結」。