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五一黃金周陸客人流、消費力減 香港餐飲業喊苦

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
香港餐飲聯業協會會長黃家和指出，五一假期陸客人流、消費力度均減，對香港餐飲業構成頗大挑戰。圖為香港維多利亞港上演五一海上煙火表演。（中通社）
香港餐飲聯業協會會長黃家和指出，五一假期陸客人流、消費力度均減，對香港餐飲業構成頗大挑戰。圖為香港維多利亞港上演五一海上煙火表演。（中通社）

正值大陸「五一」黃金周，許多陸客選擇到香港旅遊。香港入境處數據顯示，黃金周首日（5月1日）入境陸客約18.1萬人次，雖比去年同期多1.5萬，但香港餐飲聯業協會會長黃家和指出，相比疫情前，五一假期每日約20萬陸客訪港，今年數字「仍未達標」，加上陸客人均消費力減弱，雙重因素夾擊下，對香港餐飲業構成頗大挑戰。

黃家和4日在香港商業電台節目作出上述表示。他進一步指出，五一假期訪港的陸客大部份是自由行，人均消費力減少逾20%，且旅行團大多也非「高端團」。

他又引述入境處數字指，約18萬港人在五一當日「北上」消費，出境港人比入境陸客多，導致香港餐飲業生意較去年「五一」下跌約10%。

為吸引旅客，香港旅發局五一期間在維多利亞港海面舉辦煙火秀。黃家和表示，觀賞煙火的人數可能只有10至20萬人，遠低於大型煙火秀的30至40萬人，但相信對維港兩岸及油尖旺一帶餐飲生意仍有幫助，營業額或有15%升幅。

黃家和還透露，自己3日曾與香港文化體育及旅遊局局長楊潤雄通電話，討論如何刺激餐飲零售業。談到陸客赴港澳自由行，他指出，自西安及青島3月納入自由行城市後，兩地每日都有百多人訪港，雖然不是大數目，不到很「火爆」，但算是好開始，他也促請楊潤雄盡快與大陸中央商討開放更多大陸赴港自由行城市。

出席同場節目的美麗華集團首席營運總裁陳宗彝表示，目前仍未開放自由行的大陸城市當中，有17個每日都有高鐵直達香港，另外有9個城市有直航機飛抵香港，建議政府首階段將這26個城市納入自由行，相信對酒店、零售及餐飲業都有好處。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦稱，他個人估計大陸14億人口，仍有約10億人未曾到訪香港，是極巨大的市場。他指，若每年訪港旅客重回5000萬水準，哪怕首次訪港的陸客只是單日來回或半日遊，都可以支撐香港未來20年的經濟。

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