嫦娥六號發射「奔月」 開展人類首次月球背面取樣任務

根據大陸國家太空局消息，搭載嫦娥六號探測器的長征五號遙八運載火箭，3日下午5點27分在中國文昌航天發射場點火發射。嫦娥六號將前往月球背面進行形貌探測和地質背景勘察等工作，這也是人類首次開展月球背面取樣任務。

央視新聞報導，這次負責將嫦娥六號送入太空的長征五號是大陸目前運載能力最強的火箭。這也是它繼嫦娥五號任務後，時隔3年多，再次承擔探月工程相關發射任務。

嫦娥六號原本是嫦娥五號的備份，在嫦娥五號任務成功後被賦予了新的使命。它將前往月球背面南極─艾特肯盆地，進行形貌探測和地質背景勘察等工作，去發現並採集不同地域、不同年齡的月球樣本，並將樣品帶回地球。這也是人類首次開展月球背面取樣。

報導指出，從火箭發射到嫦娥六號取到月背樣本返回地面，整個過程要經歷50多天，主要經歷11個飛行階段，任務設計周密，環環相扣、步步關鍵。

細部來看，嫦娥六號發射後，經過2,000多秒的飛行，火箭會將嫦娥六號送入預定軌道，完成星箭分離，嫦娥六號開始奔向月球。整個奔月路大概有5天，在快到達月球的時候，嫦娥六號將踩煞車，從而被月球捕獲，進入環月軌道。

在環月階段，嫦娥六號將以20天左右的時間調整好位置，為落月做準備。在萬事俱備以後，嫦娥六號就會開始落月，並在月面工作48小時完成月背樣品採樣。採樣完成後將進行月面上升、環月軌道交會對接等工作。這段期間，嫦娥六號也將在環月軌道上進行多項科學探測。

為順利完成月球背面太空船與地球之間的通信，大陸新研製鵲橋二號中繼通信衛星已於今年3月20日發射升空，並在4月12日完成在軌對通測試。

值得一提的是，為推進國際合作，這次嫦娥六號任務還搭載了法國的氡氣探測儀、歐空局的負離子探測儀、義大利的激光角反射鏡、巴基斯坦的立方星等4個國家的載荷和衛星項目。