快訊

賴清德國宴首移台南綠委讚「不忘根本」 藍酸：幫弊案沖喜

林智堅轉戰商場復出了！出任永興資本總經理 背後是三立集團

聽新聞
test
0:00 / 0:00

無國界記者公布2024年世界新聞自由 香港評分下降

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導

5月3日為世界新聞自由日，無國界記者（RSF）今公布2024年世界新聞自由指數，香港排名上升但評分下跌，其中中國大陸在180個國家和地區排第172位，香港排名135名。

無國界記者的報告指出，香港的評分較去年的44.86下跌1.8分為43.06，排名跟去年相比上升5個名次，從140名升至135名。

無國界記者稱，香港曾經是新聞自由的堡壘，但自從北京2020年通過國安法，實施一系列壓制獨立聲音的行動，香港的新聞自由經歷了前所未有的挫折。根據統計，截至目前已有10位記者遭到香港當局拘留，包括壹傳媒創辦人黎智英。

無國界記者組曾於4月22日發表文章指出，大量香港記者經歷過被跟蹤和監視，數百人被迫流亡，隨著香港媒體關密，至少有900名記者失去工作；至少有3位自由記者被香港政府拒絕入境；至少有5家媒體停止營運，包括美國自由亞洲電臺，也在今年4月宣布因安全考量關閉香港辦公室。

無國界記者曾於4月10日表示，該組織駐台北倡議專員白奧蘭（Aleksandra Bielakowska）在抵達香港時被拘留6個小時後被遣返，白奧蘭原本預計前往旁聽黎智英的審訊。

白奧蘭當時告訴自由亞洲電台記者，此次訪港的目的是旁聽黎智英案，另一方面是希望測試23條立法後香港的情況，「過去幾個月我們去香港是想確認我們是否被視為是一個政治組織。」

無國界記者指出，這是該組織在香港機場第一次被遣返，無國界記者倡議總監文森（Rebecca Vincent）表示，「我們從未在任何國家經歷過這種狀況，當局如此明目張膽地企圖逃避對法庭程序的審查。」

無國界記者（RSF）今公布2024年世界新聞自由指數。（圖／取自無國界組織社群平台X)
無國界記者（RSF）今公布2024年世界新聞自由指數。（圖／取自無國界組織社群平台X)

新聞自由 無國界記者 香港

延伸閱讀

昔迪士尼辦婚禮！香港視帝郭晉安宣告離婚 鬆口認「2年前已分居」

五一長假首日 鐵路發送旅客創高

港人北上成風尚 調查：港近七成中小企生意較疫前下跌

柯建銘批藍白沒收台灣民主 國會已經香港化

相關新聞

本周第二次！大陸海警又到金門海域執法巡查

根據大陸海警通報，福建海警3日再度前往金門附近海域進行「執法巡查」。這是大陸海警本周第二度前往金門附近海域進行執法巡查，...

俄專家：福建艦若服役 將增強中國在世界偏遠地區政治影響力

俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯軍事專家瓦西里．卡申在接受俄新社採訪時稱：「如果福建號航空母艦成功服役，中國海軍將獲得全新的...

嫦娥六號任務今17時至18時發射 首選發射窗口瞄準17時27分

據央視新聞客戶端報導，央視記者從大陸國家航天局獲悉，長征五號遙八運載火箭開始加注液氧低溫推進劑，探月工程四期嫦娥六號任務...

鍾睒睒又遭中國網友出征 赴日考察被稱「拜謁」

農夫山泉今年陷入一連串輿論風暴，中共網信辦曾出手整治攻擊企業的網路輿論。但近日又傳出，農夫山泉創辦人鍾睒睒赴日考察，被中...

無國界記者公布2024年世界新聞自由 香港評分下降

5月3日為世界新聞自由日，無國界記者（RSF）今公布2024年世界新聞自由指數，香港排名上升但評分下跌，其中中國大陸在1...

梅大高速坍方增至48死 陸副總理張國清到場坐鎮指導

廣東梅大高速公路茶陽段1日凌晨發生路面坍塌事故，已增至死亡48人、受傷30人，救援工作持續進行中。新華社報導，根據中共總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。