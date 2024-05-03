本周第二次！大陸海警又到金門海域執法巡查

根據大陸海警通報，福建海警3日再度前往金門附近海域進行「執法巡查」。這是大陸海警本周第二度前往金門附近海域進行執法巡查，此前一次是在4月29日。

大陸海警3日上午11時許透過微博通報，「5月3日，福建海警位金門附近海域依法進行常態執法巡查，」並稱，大陸海警「將堅決維護管轄海域作業秩序和漁民生命財產安全」。

此前，大陸海警在本周一（4月29日）通報，福建海警位金門附近海域依法進行常態化執法巡查。當時通報還稱，4月以來，福建海警組織艦艇編隊「持續加強」金門附近海域執法巡查，「進一步強化有關海域管控力度，切實維護包括『台灣地區在內的中國漁民』合法正當權益和生命財產安全，有力保障廈金海域正常航行和作業秩序」。

今年2月14日大陸快艇翻覆事件後，大陸海警局2月18日宣布在金廈海域展開常態化執法巡查行動。福建海警並在2月25日首度組織艦艇編隊在金門附近海域展開執法巡查。

值得注意的是，在國民黨立法院黨團總召傅崐萁一行17名藍營立委，4月28日結束訪問中國大陸的行程後，大陸海警本周已在金門附近海域兩度進行「執法巡查」。