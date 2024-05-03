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廣東高速坍塌事故 增至48死30傷

聯合報／ 記者陳宥菘陳政錄／綜合報導
廣東梅大高速茶陽路段塌方意外已造成四十八死。（新華社）
廣東梅大高速茶陽路段塌方意外已造成四十八死。（新華社）

大陸廣東梅大高速公路茶陽段一日凌晨發生路面塌陷事故，截至二日下午二時，已發現廿三輛車陷落，死亡人數上修至四十八人，卅人受傷，救援工作仍持續進行。中共總書記習近平昨表示「高度重視並作出重要指示」；廣東省委書記黃坤明在事故現場「三鞠躬」，向罹難者深切哀悼。

時隔一日，新華社報導，習近平昨天作出重要指示，要求全力做好現場救援、傷兵救治，妥善做好善後處置等工作，並及時排查處置重點地區和關鍵領域風險隱患，確保人民生命財產安全和社會大局穩定。大陸國務總理李強也批示，副總理張國清率相關部門負責人趕赴現場指導救援處置工作。

廣東省委書記黃坤明昨天上午前往醫院慰問傷者，隨後到塌方路段現場察看災情和搜救進展。他與在現場指揮的廣東省長王偉中和救援人員，面向事故地點三鞠躬，以表哀悼。

梅州市昨天下午召開記者會，梅州市長王暉表示，梅州自四月以來出現多輪強降水，累積雨量較常年同期偏多二點四九倍，且超越四月歷史雨量紀錄。梅州市應急管理局黨委書記溫勇登表示，此次受災車輛和人員較多，目前已確認的司乘人員達七十八人，大部分掉落的車輛被泥土掩埋，部分車輛燃燒，都增加救援難度。

針對事故原因，有專家根據現場照片與影片研判，發生塌陷的是維護高速公路路基穩定的邊坡，可能與當地連日持續降雨有關。不過，新京報報導，該高速公路營運單位廣東大潮公司上周發布消息顯示，梅大高速四月底才剛完成汛前高速公路邊坡安全隱患排查。

有公路專家認為，按照坍塌面積和體量來看，事故應不是瞬間形成，此前或有徵兆，「按照高速公路建設等級，這一路段的路基壓實度會較高」。也有分析指可能是邊坡上設置的排水渠斷裂，雨水侵入山體，使得路基結構鬆軟，加上「五一」黃金周假期車流量大，加劇了坍塌事故的發生速度。

廣東 高速公路

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