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菲律賓外交部召見陸外交官員 抗議對其船隻使用水砲

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
菲律賓外交部2日召見中國大陸駐菲律賓使館官員周志勇，抗議大陸海警4月30日在黃岩島的驅離行動。（圖／截自菲律賓海岸防衛隊發言人Jay Tarriela的Ｘ平台影片）
菲律賓外交部2日召見中國大陸駐菲律賓使館官員周志勇，抗議大陸海警4月30日在黃岩島的驅離行動。（圖／截自菲律賓海岸防衛隊發言人Jay Tarriela的Ｘ平台影片）

據法新社報導，菲律賓外交部2日召見中國大陸駐菲律賓使館官員周志勇，針對大陸海警4月30日於黃岩島驅離2菲律賓船一事，抗議大陸海警在仁愛礁對菲律賓船隻使用水砲。

法新社引述菲律賓外交部聲明，「菲律賓抗議中國海岸警衛隊和中國海上民兵船隻對菲律賓政府船隻的騷擾、衝撞、危險演習、使用水砲等侵略行動。」

根據香港南華早報報導，馬尼拉政府稱，這次驅離行動以水砲損壞了一艘菲律賓海岸防衛隊（PCG）船隻和一艘漁業水產資源局（BFAR）船隻。

菲律賓海岸防衛隊南海問題發言人塔瑞耶拉（JayTarriela）30日表示，這是中國海警首度直接對菲律賓海岸防衛隊船隻發射水砲，致使緊張情勢升高。

針對此事，大陸外交部發言人林劍4月30日在例行記者會上回應，「黃岩島是中國固有領土，菲方海警船和公務船未經中方同意侵闖黃岩島海域，嚴重侵犯中方主權，中國海警依法採取必要措施予以堅決驅離。」

外交部 菲律賓 黃岩島

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