菲律賓外交部召見陸外交官員 抗議對其船隻使用水砲

「廣東的五一悲劇，是暴雨、還是豆腐渣工程釀禍？」中國廣東5月1日發生高速公路坍塌事故，梅大高速（又稱梅龍高速）在凌晨2時10分左右路面突然塌陷，行駛車輛跌落起火，共造成23輛車掉落、目前已知至少36人身亡。路面塌陷處長度約17.9公尺，坍塌面積約184.3平方公尺，事故原因仍在調查中，廣東省已成立事故救援現場指揮部；近日廣東多地遭遇連日強降雨，但當局還未確認是否暴雨釀禍，目前初步推測可能與地質結構、雨水侵蝕、施工品質等多種因素有關——梅大高速公路在2014年開通，落成距今不到10年，加上2023年該公路不同路段也發生過坍方，中國媒體和輿論已對工程品質發出質疑。

2024-05-02 13:38