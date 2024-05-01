中共將開三中全會 分析：經濟與改革失衡痛點難解

延宕多時的中共20屆三中全會將在7月召開。分析認為，中國當前經濟與改革雙陷困境難解，必須糾正長期結構性失衡，想盡辦法增加家庭可支配所得，民眾有信心消費，才是良性循環。

中共每屆三中全會，大多聚焦經濟及改革開放等政策走向問題，本屆原本應在去年9月到12月間舉行，面對中國當前正面臨房地產危機、產能過剩，以及消費疲軟等多重挑戰，三中全會延宕多時後，能否提出任何改革措施，令人關注。

中共中央政治局4月30日召開會議指出，中國經濟回升仍面臨諸多挑戰，主要是有效需求仍不足，企業經營壓力較大，國內大循環不夠順暢，外部環境嚴峻性明顯上升。因此要實施好積極的財政政策和穩健的貨幣政策，及早發行並用好超長期特別國債；同時要積極擴大國內需求，創造更多消費場景。

美國自由亞洲電台當天報導，加州大學洛杉磯分校「安德森預測」（UCLA Anderson Forecast）中心經濟學家俞偉雄（William Yu）表示，中國經濟困境十分嚴重，原因是過去一直過度重視投資，把資源從家庭轉移到企業、政府身上。

俞偉雄引述中國官方數據指出，中國的投資占國內生產毛額（GDP）45%左右，而全世界普遍比重是20%；同時，家庭消費應占GDP約60至70%，而在中國只占40%左右。投資太多的結果就是回報率越來越低，導致債務上升，中國的房地產現狀，就是例證。

他認為，現在最重要的就是必須糾正長期結構性失衡的現象，中國要想盡辦法，讓家庭可支配所得增加，有信心來消費，企業的收入就會回穩，產生良性循環。

但中國當局長期心態認爲，投資是看得到的，把資源歸還給家庭，短期無法看到明顯效果，政府也無法主導掌控，顯示對經濟成長本質的認識不夠透徹。

美國皮特森國際經濟研究所（PetersonInstitute for International Economics）研究員黃天磊則認爲，中國官方和外界有認知上的差異，外界覺得中國經濟現在面臨的問題很多，但中國政府可能不覺得問題很嚴重。

黃天磊認為，三中全會雖然會討論深化改革的問題，但更應關注的不是眼前的經濟困境，而日是長期的體制性問題。從中國在疫情時期的刺激措施就可看到，中國和世界其他國家顯著不同。

他表示，中國的政策長期以來都是重供給而輕需求側，這也是導致目前經濟不平衡的最重要和根本原因。