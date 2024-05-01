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中共三中全會 可能處理秦剛與李尚福中委職務

中央社／ 香港1日電
延宕逾半年，中央政治局宣布將於7月召開20屆三中全會。(路透資料照片)
延宕逾半年，中央政治局宣布將於7月召開20屆三中全會。(路透資料照片)

中共第20屆三中全會預定於7月召開，據報導，這次會議可能會涉及人事，包括處理外交部前部長秦剛、國防部前部長李尚福的中共中央委員職務。

星島日報網站今天在報導中指出，秦剛和李尚福已先後被免去國務委員及部長職務，而秦剛去年底也辭去中國全國人大代表職務。

至於李尚福的全國人大代表資格則眾說紛紜，雖然未如同秦剛一樣「正式官宣」，然而今年兩會開幕前夕，中國全國人大發言人婁勤儉對境外媒體表示，「李尚福不能參加這次全國兩會，因為他已經不是人大代表」。

報導表示，北京官方仍未對他們的問題「定性」。因此，外界關注即將召開的三中全會是否撤銷兩人的中央委員職務，以及公布對兩人的「定性」及處分。

報導同時指出，今年2月因涉及嚴重違法而被罷免全國人大代表職務的火箭軍前司令李玉超，其中央委員職務預料將會被撤銷。

此外，外傳捲入火箭軍案的中國航天科工集團前董事長袁潔，其20屆中央候補委員職務也可能會被處理。

中共中央政治局昨天召開會議，決定今年7月召開中共第20屆中央委員會第三次全體會議，重點研究進一步全面深化改革、推進中國式現代化問題。

全國人大 李尚福 秦剛

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