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兩岸觀光開放未解　陸委會今報告稱：研議後作出回應

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
陸委會主委邱太三1日赴立法院，就「針對陸方開放大陸觀光客來台具體回應及作為」進行專題報告，並備質詢。會前受訪時，就媒體追問我方有何回應，他拿著報告表示，陸委會報告和新聞稿中都有說明。記者陳政錄／攝影
陸委會主委邱太三1日赴立法院，就「針對陸方開放大陸觀光客來台具體回應及作為」進行專題報告，並備質詢。會前受訪時，就媒體追問我方有何回應，他拿著報告表示，陸委會報告和新聞稿中都有說明。記者陳政錄／攝影

日前藍委訪陸時，大陸文旅部宣布，將率先恢復福建居民到馬祖旅遊，並在平潭到台灣海上客運直航復航後，恢復福建居民赴台團體旅遊。對於我方的回應和作為，陸委會在1日送交立法院內政委員會上重申，針對陸方宣布「有限度」、「附條件」恢復陸客來台觀光，政府將於研議後，作出回應，期能逐步落實恢復陸客組團來台觀光政策。

內政委員會今召開全體委員會議，邀請內政部、交通部、大陸委員會、財團法人海峽交流基金會、原住民族委員會就「針對陸方開放大陸觀光客來台具體回應及作為」進行專題報告，並備質詢。面對兩岸相關議題，在會前受訪時，陸委會主委邱太三僅稱，報告中都有說明。

報告時，邱太三首先表示，現在正值政府交接期，不方便對後任者下指導棋，也感謝過去三年各立法委員的愛護和指教。

接著，就政府恢復兩岸觀光旅遊之規劃，邱太三說，去年8月24日，陸委會會同交通部公布，依對等原則」處理恢復兩岸團體旅遊事項，針對陸客依「試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法」申請到金門、馬祖旅行部分，併同規劃及處理。有關恢復兩岸團體旅遊，相關機關已依規劃時程完成各項準備工作，只要陸方同意相對開放，即可實施。

因此，陸委會報告稱，針對陸方公布恢復陸客來台觀光內容，政府表示歡迎，惟因其開放範圍不如預期，操作方式亦與過去不同，我方需進一步釐清。報告稱，由於陸方甫公布相關內容，陸委會、交通部及相關機關需時間釐清所涉相關事宜，妥慎處理，以利後續實際執行，確保有序交流，並符合台灣整體利益。

陸委會報告結語指出，陸客來台觀光有助於促進兩岸關係良性互動，及觀光相關產業之發展,政府歡迎陸客來台觀光的立場一貫。針對陸方宣布「有限度」、「附條件」恢復陸客來台觀光，政府將於研議後，作出回應，期能逐步落實恢復陸客組團來台觀光政策。

在此之前，在大陸方面4月28日甫宣布上述措施時，陸委會同日發布新聞稿稱，陸方以附加條件的方式，不符合對等開放原則，也不是觀光旅運的常態。

交通部 邱太三 陸委會 陸客 馬祖

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